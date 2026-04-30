Benjamin Dousas ”V = kommunister” gör SVT irriterad

SVT upprörs av att biståndsminister Benjamin Dousa bär en t-shirt med texten ”Vänsterpartiet = kommunister”. ”Här står en av Sveriges ministrar i en tröja som påstår att Vänsterpartiet är kommunister”, säger SVT-reportern med betoning på ordet påstår. ”Det var ju trettio år sedan som Vänsterpartiet släppte ordet kommunisterna ur sitt partinamn”, fortsätter reportern (som om det skulle vara någon garanti för att de gamla kommunistränderna har gått ur).

”Vänsterpartiet tror i grunden inte på privat ägande”, säger Benjamin Dousa. ”Det är för mig kommunism.”

Det tar SVT ingen notis av. Istället fokuserar SVT på tröjan, på att det är en moderat minister som uppför sig ohyfsat genom att bära en tröja med ett sådant provokativt och ”osant” budskap. Inte med ett enda ord redogör SVT om det som står på tröjan faktiskt är sant eller inte. Det enda argumentet SVT framför är att Vänsterpartiet inte längre heter Vänsterpartiet kommunisterna, vilket vi ska förstå är bevis nog för att de inte är kommunister.

För säkerhets skull intervjuade SVT även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg. Då fick vi även veta att Benjamin Dousa var ”oseriös”.

Stämmer det att Vänsterpartiet = kommunister? Vad säger partiet om privat ägande? Jo, det som Dousa påstår finns det gott om belägg för i partiets eget partiprogram. Där beskriver Vänsterpartiet att de strävar efter att bekämpa kapitalismen, och uttryckligen redogör för att privata verksamheter ska tas över av ”samhället”, eller staten, som de egentligen menar.

I partiprogrammet antaget av kongressen 2024 skriver Vänsterpartiet följande:

”Vi vill frigöra ekonomin från den belastningen. När samhället tar över verksamheter kan vi driva dem med bättre mål.”

”Vi vill bygga ett samhälle som frigör sig från kapitalismen – ett som fungerar för alla, inte bara för några få.”

”Det är ett grundläggande problem med ägandeformer som bygger på vinstmaximering.”

”Med gemensamma och demokratiska ägandeformer skulle vi kunna förebygga problem innan de växer sig stora.”

”På samma sätt som kungar och drottningar inte längre styr världen kommer också kapitalismen en dag vara historia.”

”Vi vill steg för steg stärka det gemensamma ägandet i ekonomins nyckelsektorer och därmed öka de demokratiska beslutens räckvidd. Det handlar bland annat om strategiska naturtillgångar, energiförsörjning, infrastruktur, bostadsproduktion och den finansiella sektorn.”

”Redan idag är det gemensamma ägandet större än vad många inser. Genom pensionsfonderna äger vi tillsammans en betydande del av börsbolagen. Vi vill använda den ägandemakten till att aktivt styra Sveriges ekonomiska struktur mot samhälleliga mål.”

För att kunna genomföra allt detta kommunistiska krävs det massor av pengar, vilket förklarar varför Vänsterpartiet föreslår fler skatter och vill höja alla som redan finns.

Sammantaget är det tydligt utskrivet i Vänsterpartiets partiprogram att privat ägande ska fasas ut, och målet ska vara att staten ska bli ägare av det mesta, från att bygga bostäder till att bedriva banker. Staten, enligt Vänsterpartiets syn, är så mycket bättre på allt detta. I dagligt tal är det precis det som kallas för kommunism.

Det Vänsterpartiet vill är med andra ord inte Dousas tolkning. Det är Vänsterpartiets egna ord, i deras eget dokument, antagna för mindre än två år sedan. SVT visste så klart att partiprogrammet finns öppet på Vänsterpartiets egen hemsida. Man valde att inte läsa det och hoppas uppenbarligen att ingen annan heller ska göra det.