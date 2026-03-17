Utan invandrarna är S ett 20-procentparti

Står valet mellan invandrare och svenskar? Det kan mycket väl vara så. Siffrorna pekar på det. Hälften av de utrikesfödda röstar på Socialdemokraterna.

Utan de med utländsk bakgrund skulle Socialdemokraterna förlora ungefär var tredje röst. Då skulle partiet vara ungefär lika stort som M eller SD. Det är med andra ord tack vare invandrarnas röster som gör Socialdemokraterna till Sveriges största parti.

Det är att polarisera, skulle många S-sympatisörer hävda. Må så vara, men det motsatta, att inte lyfta fram vad som skiljer partiernas väljarstöd åt, är att försöka tysta analysen. Att S inte själva lyfter fram åtskillnaden är intressant i sig. Aldrig hör man en socialdemokratisk företrädare ropa ut sin djupaste tacksamhet gentemot de 700 000–800 000 med utländsk bakgrund som, enligt opinionsundersökningar, tänker lägga sin röst på S. Av det kan man dra slutsatsen att S räds för analysen. De vill helt enkelt inte att det ska bli allmänt vedertaget att Socialdemokraterna hade varit ett 20-procentparti utan invandrarna, av det enkla skälet att det skulle riskera att S tappar de svenska väljarna, de som oftast av tradition röstar socialdemokratiskt och som inte funderar närmare vad de egentligen röstar på.

Vad som är intressant i frågan om hur väljarstödet ser ut är vad det innebär i praktiken. Vilken typ av politik blir det om ett parti som är beroende av invandrarröster vinner valet? Enligt undersökningar gjorda av SVT:s vallokalsundersökning 2022 och SCB:s partisympatiundersökning framgår stora skillnader i sakpolitiska prioriteringar hos väljare med utländsk bakgrund jämfört med svenska väljare. De med utländsk bakgrund prioriterar ekonomisk trygghet och sjukvård. Mer krasst uttryckt: de vill ha mer bidrag och mer ”gratis” sjukvård. Novus förklarar det med att: ”S är starkare utanför EU/Norden, troligen på grund av välfärdsstatens roll. Gratis skola och sjukvård är unikt ur ett internationellt perspektiv – och starkt förknippat med Sverige och S.” Detta att jämföra med väljare som lägger sin röst på högerblocket, vilka prioriterar minskad invandring och ett starkare rättsväsende.

Ska man generalisera skulle man kunna säga att den ena gruppen, de med utländsk bakgrund, vill att omfördelningspolitiken, det vill säga hur skattepengarna ska fördelas, ska fokusera på att de som inte arbetar ska få ett bättre liv, medan den andra gruppen vill fokusera på den arbetande befolkningen och göra landet tryggare och säkrare.

Därför har Socialdemokraterna utformat sin politik likt en vindflöjel. De anpassar helt enkelt sin politik dit vinden drar. Ju fler invandrare som blir svenska medborgare och får rösträtt, och ju fler som välkomnas till Sverige, desto mer ökar chanserna för Socialdemokraterna att bibehålla ställningen som Sveriges största parti. Men för att S ska lyckas med det krävs en viss politik. Och den politiken är inte för Sveriges bästa. Den är för Socialdemokraternas och deras väljares bästa. Det blir en politik som kretsar kring kravlöshet och ökade bidrag.



Den som på allvar tror att bidrags- och gratispolitiken är långsiktigt hållbar och kommer att göra Sverige till ett rikare och tryggare land bör tänka ett varv till. För var ska pengarna komma ifrån, i slutändan, när de socialdemokratiska politikerna, med stark uppbackning av både Miljöpartiet och Vänsterpartiet, motarbetar den driftiga befolkningen, tar deras pengar, gör deras vardag både dyrare och otryggare samt skapar ett samhälle där målsättningen är att sudda ut det svenska till förmån för det utländska?

Men Socialdemokraterna struntar i det. Huvudsaken för dem är att de förblir Sveriges största parti. Det får kosta vad det kosta vill.