Skolmaten ska ge eleverna del av kulturarvet

Den svenska skolmåltiden är en av välfärdsstatens mest konkreta och vardagsnära institutioner. I generationer har barn samlats kring samma typ av matbord, ätit ungefär samma slags rätter och burit med sig minnen av köttbullar med potatis, fiskgratäng, ärtsoppa och pannkakor. Det har varit mer än näring. Det har varit en del av det gemensamma arvet.

I dag pågår dock en utveckling där skolmaten allt oftare behandlas som ett politiskt styrmedel snarare än som en del av vår kulturella kontinuitet. Debatten om klimatanpassning och hållbarhet har i flera kommuner lett till ambitioner att göra skolmaten helt eller i huvudsak vegetarisk. Argumentationen är bekant. Kött ska bort för klimatets skull. Tallriken ska optimeras utifrån utsläppssiffror. Men när måltiden reduceras till ett klimatpolitiskt verktyg förlorar vi något väsentligt. Skolmaten är inte ett laboratorium för symbolpolitik. Den är en del av skolans bildningsuppdrag.

Barn i svensk skola har rätt att få del av Sveriges historia, både den regionala och den nationella. Vi lär dem om stormaktstid, industrialisering och folkhem. Vi berättar om jordbrukssamhället och om hur landet byggdes upp av arbete, skog, åkrar och djurhållning. Ändå tvekar vi inför att låta maten spegla just detta arv. Den svenska matkulturen har vuxit fram i ett klimat där animalieproduktion varit en självklar del av överlevnaden. Mjölk, smör, kött och fisk är inte tillfälliga inslag utan grundelement i vår historia. Att låtsas som om detta är en parentes som nu bör raderas av ideologiska skäl är att skriva om kulturarvet i realtid.

Det betyder inte att vegetariska alternativ saknar plats. Svensk husmanskost rymmer gott om vegetariska traditioner, från rotfruktssoppor till kålbaserade rätter. Men när målet blir att systematiskt tränga undan köttet som princip, då är det inte längre fråga om balans utan om normförskjutning. En offentlig skola ska vara förankrad i den kultur den verkar inom. Den ska inte vara en arena för att omforma den.

På samma sätt är det problematiskt när skolmaten i ökande grad anpassas för att tillmötesgå religiösa eller kulturella önskemål som inte har sin grund i svensk tradition. Skolan ska självklart visa respekt för individers tro och övertygelse. Men respekt är inte detsamma som att den gemensamma normen successivt monteras ned. Den offentliga måltiden bör utgå från landets egna traditioner och råvaror. Alternativ kan erbjudas, men huvudlinjen ska vara svensk.

Det handlar också om produktionen. En skolmåltid som är lokalproducerad och baserad på svenska råvaror stärker inte bara klimatmässig hållbarhet utan också den inhemska livsmedelssektorn och den regionala identiteten. När barn får veta att köttet kommer från gårdar i närområdet eller att potatisen är odlad i den egna regionen knyts historia och samtid samman. Det blir konkret undervisning i hur Sverige fungerar som land.

Skolan har ett bildningsuppdrag som sträcker sig bortom kursplanernas formuleringar. Den formar vanor, referensramar och tillhörighet. Om vi menar allvar med att föra vidare vårt kulturarv kan vi inte behandla maten som en neutral transportsträcka mellan lektionerna. Den är en del av berättelsen om Sverige.

Att göra skolmaten genomgående vegetarisk eller ideologiskt klimatanpassad kan framstå som handlingskraftigt. Men det riskerar att försvaga den kulturella förankringen och skapa en skola som distanserar sig från sin egen historiska grund. Barn i Sverige har rätt att möta sitt eget lands traditioner, även på tallriken. Det är inte exkluderande. Det är en självklar del av ett levande kulturarv.