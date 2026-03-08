SD måste göra permanenta uppehållstillstånd till valfråga

Presskonferensen som regeringspartierna och Socialdemokraterna höll häromdagen klargjorde en sak. I en avgörande fråga står nästan hela det politiska Sverige på samma sida. Det gäller permanenta uppehållstillstånd.

I praktiken är Sverigedemokraterna i dag det enda riksdagsparti som tydligt motsätter sig permanenta uppehållstillstånd som princip. Det visar varför partiet fortfarande behövs i migrationsdebatten.

Under lång tid var permanenta uppehållstillstånd norm i Sverige. Den som fick asyl fick i praktiken rätt att stanna för alltid. Tanken var att trygghet skulle leda till integration. Erfarenheterna visar att det ofta blivit tvärtom. När uppehållstillståndet är permanent försvinner också kraven över tid. Språk, arbete och etablering blir i praktiken frivilligt.

Systemet skickar signalen att integration är önskvärd men inte nödvändig.Tillfälliga tillstånd bygger i stället på ett tydligt kontrakt. Den som vill stanna i Sverige måste också visa vilja att bli en del av samhället. Språket ska läras och egen försörjning ska eftersträvas. Permanenta uppehållstillstånd kan dessutom vara dåliga för den enskilde migranten. Utan tydliga krav ökar risken att människor fastnar i bidragsberoende eller i parallella miljöer långt från majoritetssamhället.

Det är därför frågan är så viktig. En migrationspolitik måste skapa incitament för integration, inte avskaffa dem. Presskonferensen häromdagen visade att nästan alla partier vill hålla fast vid permanenta uppehållstillstånd som modell. Just därför behövs också ett parti som driver en annan linje.

I den frågan är Sverigedemokraterna fortfarande ensamma.