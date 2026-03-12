SD har nu betalat Sara Nilssons rättegångskostnader

Sverigedemokraterna har nu betalat de böter som riktats mot Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson. Det är en handling som väckt debatt, men också en handling som säger något viktigt om vår tid.

Varför tar ingen annan än SD denna fråga på allvar? Måtte SD vinna valet 2026 så att inte arbetet med att stoppa pedofilerna stoppas.

I flera år har Dumpen avslöjat vuxna män som försöker få sexuella kontakter med personer de tror är barn. Genom dokumenterade chattar och konfrontationer har verksamheten blottlagt en verklighet många helst vill slippa se. Hur vanligt det är att vuxna aktivt söker barn i sexuellt syfte.

Ändå är det Sara Nilsson som dragits inför rätta.Det säger något om ett samhälle där diskussionen alltför ofta handlar mer om metoderna än om brotten. Den grundläggande frågan borde vara en annan. Varför behövdes Dumpen överhuvudtaget?

Svaret är enkelt. Därför att människor upplevde att samhället inte gjorde tillräckligt för att stoppa män som jagar barn på nätet. Sverigedemokraternas beslut att hjälpa till att betala böterna är därför mer än en symbolisk gest. Det är ett politiskt ställningstagande. Kampen mot sexuella kontakter mellan vuxna och barn måste tas på större allvar.

Men det räcker inte att reagera i efterhand. Lagstiftningen måste också förändras. Grooming och sexuella kontakter med minderåriga sker i dag i digitala miljöer där lagar och myndigheter ofta ligger steget efter.

Barnens trygghet kan inte vara en sidofråga.Sverige behöver tydligare lagar, fler resurser till polisens arbete mot nätbrott och en politisk vilja att faktiskt sätta barnens säkerhet först.Den verkliga skandalen är inte att någon avslöjar män som försöker utnyttja barn. Den verkliga skandalen vore om samhället slutade göra motstånd.

Därför gör SD nu mer. Förtalslagstiftningen ska ändra. Ingen ska dömas för att ha varnat för en pedofil. Polisens verktyg blir fler och i framtiden ska inte Dumpen behöva finnas. Polisen ska ha möjlighet att göra jobbet!