Saker du bör tänka på när du väljer klänning till bröllop

För att hitta rätt klänning inför ett bröllop, gäller det att överväga ett gäng olika faktorer. Hur formellt eventet är, vad det är för årstid, och vad din personliga smak är. Genom att följa tipsen i den här artikeln kan du hitta en klänning som passar både bröllopet och dig.

Att gå på bröllop bör vara en glädjefylld upplevelse, men valet av klänning kan ofta kännas väldigt stressande. Med så många olika stilar att välja på, samt färger och material, kan det snabbt bli överväldigande. Använd det här som en guide, artikeln har flera praktiska tips för att göra valet enklare och roligare.

1. Tänk på klädkoden

Innan du ens spanar efter klänningar online eller i butiker, är det viktigt att du begriper bröllopets klädkod. Ofta anges det i inbjudan, och det kan variera från casual till black tie. För ett formellt bröllop är det mer lämpligt med långklänning eller aftonklänning, medan ifall det är mer avslappnat kan det passa med en kortare, lättare klänning till bröllop för att följa klädkoden. Det handlar även om att följa deras vision av hur de vill att bröllopet ska vara, och din klänning ska spegla den visionen.

2. Färgval och mönster

Färgen på klänningen du väljer är väldigt viktig. Vad du än gör välj inte någon nyans av vit, eller elfenbensfärgat, det är totalt reserverat för bruden. Ljusrosa, pasteller samt djupa juveltoner är ofta säkra samt stilfulla alternativ. Här är det viktigt att observera årstiden, eftersom att varje årstid har varsin färgpalett som passar. Sommaren passar det bra med ljusare, lättare färger medan mörkare mer sofistikerade nyanser passar på vinterbröllop.

Ifall du överväger accessoarer som smycken eller sjal, kom ihåg att även ta hänsyn till färgen på dessa. Du vill ha en harmoni över hela din outfit.

3. Passform och kroppstyp

En klänning ser alltid bäst ut när den passar som den ska. Det ger både komfort samt självförtroende. Fundera över vad det är för silhuett som framhäver dina bästa drag. För personer med timglasfigur kan figurnära modeller framhäva midjan, medan A-linje-klänningar ger en smickrande silhuett för de flesta kroppstyper. Att prova flera stilar är viktigt för att veta vad du tycker om.

Men tänk inte endast på hur den ser ut och passar, tänk på hur den känns när du går omkring, sitter och dansar. Kom ihåg, det är ett plagg som du troligtvis kommer att ha på dig i många timmar. Komfort är minst lika viktigt som hur den ser ut. Låt klänningen spegla din personliga stil, det är alltid enklare att känna sig självsäker i ett plagg som man känner representerar sig själv.

4. Material och väder

Vad du har för material kommer att påverka både utseende och komfort. Ifall det är ett sommarbröllop som förväntas vara väldigt varmt, kan det vara smart att vända sig till lättare tyger som chiffong, siden, georgette eller bomull.

Ifall det kommer att vara inomhus kan det passa med tyngre material som sammet, satin eller brokad. Vädret är egentligen den största faktorn här. Ifall det är ett utomhusbröllop kan det vara smart att ta med en lättare jacka ifall vädret är osäkert.

Material kommer också att påverka hur elastisk klänningen är, samt hur god andningsförmåga den har. Stretchmaterial ger rörelsefrihet och kan kännas bekvämare under längre evenemang, medan tyngre, mer strukturerade material ger en mer formell och polerad look.

5. Accessoarer och skor

Vad du har för accessoarer kan faktiskt höja en enklare klänning till en fulländad look. Det kan vara smycken, väskor och skor, det viktigaste är att de kompletterar klänningens stil och färg. Tänk också på proportioner, att smycken som är större passar bäst med enklare klänningar, medan diskreta smycken kompletterar mer detaljerade modeller bättre.

Men tänk inte bara på hur snygga accessoarer eller skor är, de ska också vara bekväma. Smycken som inte är ömma eller irriterande på något vis, och skor som du kan ha på dig länge utan att det gör ont.

6. Respekt för bruden och temat

Det viktigaste du kan tänka på är att evenemanget inte handlar om dig, och att målet inte ska vara att du är i fokus. Du vill givetvis vara nöjd med hur du klär upp dig, men du ska inte vara i konkurrens med bruden, du vill hålla dig till bruden och bröllopets tema. Om brudparet har ett specifikt tema eller dresscode, se till att klänningen passar in och förstärker den önskade stilen. Det kommer att undvika onödiga konflikter samt göra dig till en mer uppskattad gäst.

Att välja rätt klänning till ett bröllop handlar om i första hand att välja en som man tycker är fin, men som också är bekväm, är lämpad för väderleken, samt som passar in och respekterar evenemanget. Så länge du har dessa faktorer i åtanke bör du inte ha några som helst problem med att hitta en klänning som passar dig.