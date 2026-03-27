S chansar på ny form av förmögenhetsskatt – trots danskt fiasko

Det danska valet var inte roligt för landets sossar. Valresultatet, ett jättetapp på närmare 6 procentenheter för det danska Socialdemokratiet som landade på 21 procent och därmed noterade partiets sämsta valresultat sedan 1903, skickade en chockvåg, inte bara genom Danmark utan ända upp till det svenska systerpartiets högkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm.

De svenska sossarna har länge uttryckt sin beundran för sina danska partikollegor, och planen var att gå till val med ungefär samma budskap. Danska S gick nämligen till val med ett uttryckligt löfte om att återinföra förmögenhetsskatten, det vill säga att skjuta hårt mot de ”rika” och att belasta de mest välbeställda.

Danska S motiverade återinförandet med att det skulle stärka välfärden. Exakt samma budskap har vi hört från Sveriges socialdemokrater, fast med en slugare marknadsföring. De svenska sossarna har paketerat om förslaget om förmögenhetsskatt under namnet ”beredskapsskatt” med inriktning på att straffa dem med höga inkomster. Huruvida Socialdemokraterna avser kapitalinkomster eller förvärvsinkomster är oklart.

Förslaget presenterades bl a i en motion av socialdemokraten Linus Sköld i november 2022, där en så kallad beredskapsskatt beskrevs som något som ”åläggs de mest välbeställda hushållen i form av en skatt på de allra högsta kapitalinkomsterna”. Sedan dess har den förtäckta förmögenhetsskatten alltmer klätts in som en höjd inkomstskatt, men fortfarande är målgruppen ”de rika”.

Men målgruppen måste vidgas rejält om Socialdemokraterna ska få in de 35 miljarder som de hoppas på. Moderaterna räknade ut att om sossarnas så kallade beredskapsskatt ska finansieras genom en höjd inkomstskatt, behöver gränsen för statlig inkomstskatt sänkas. För att få in 35 miljarder kronor kommer alla med en lön över 39 000 kronor i månaden att betala mer än 50 procent i skatt på varje löneökning.

De danska sossarnas förhoppning med den föreslagna förmögenhetsskatten var att locka tillbaka väljare. Efter valet står det nu klart att effekten blev den omvända. Förslaget bidrog snarare till att stärka högerpartiernas argument om att socialdemokrater har fel fokus och fel prioriteringar, och att deras politik i förlängningen straffar den produktiva och arbetsamma delen av befolkningen medan de som inte anstränger sig hyllas och ges allmosor.

De danska väljarna genomskådade sossarnas politik. Kanske hade de ett vidare perspektiv än vad partiföreträdarna räknat med.

Grannlandet Norge hade redan gjort det som de danska sossarna längtade efter, och som svenska S hoppas kunna göra. De införde hög skatt för de allra rikaste. Det slutade med minskade skatteintäkter när ett hundratal förmögna familjer och entrepenörer lämnade landet. För att stoppa utflyttningen tog Norge ytterligare ett steg och införde en exitskatt, som innebär att den som vill lämna landet måste betala 38 procent i skatt på allt kapital, inklusive orealiserade tillgångar. I praktiken innebär det att Norge numera håller kvar sina kvarvarande miljonärer som gisslan. Men ännu värre är att de med lovande karriärer eller de som håller på att bygga företag lämnar landet redan innan kapitalet hunnit växa till sig. Det betyder att Norge troligen inte kommer att se några större företag byggas upp framöver. De norska sossarna har lagt locket på för allt företagande. Men Norge har sin olja och lever gott på den. Hela 60% av Norges totala export är från oljan.

Den lyxen har varken Danmark eller Sverige. I bägge dessa länder är man i stället hänvisad till hög företagaranda och hög arbetsmoral. Det ironiska i det är att det är just dessa drivkrafter som Socialdemokraterna i både Danmark och Sverige vill kväsa med olika former av förmögenhetsskatt.

Nu återstår frågan om svenska Socialdemokraterna kommer att lära sig av sina grannländers misstag. Kommer de att stå på sig med sin förmögenhetsskatt, den som de kallar för ”beredskapsskatt”? Svaret är troligen ja. Och skälet till det är enkelt: Socialdemokraterna har ingen annan politik. De kan inte gå till val igen, på samma sätt som de gjorde 2022 – utan egen politik.