MP avslöjar: Socialdemokraterna kommer öppna gränserna!

Den senaste tiden har företrädare för Socialdemokraterna talat om en “restriktiv migrationspolitik”. Retoriken ska signalera ansvar, kontroll och lärdomar. Men många väljare har hört detta förut. Sverigedemokraten Christopher Jarnvall sätter fingret på problemet när han konstaterar att Socialdemokraterna sannolikt kommer att svänga igen så fort regeringsmakten kräver det.

Samtidigt säger Annika Hirvonen från Miljöpartiet i praktiken motsatsen till Socialdemokraternas nya tonläge. Miljöpartiet vill åter öppna upp migrationspolitiken. De vill ha fler permanenta uppehållstillstånd, generösare familjeåterförening och en mer humanitär asyllinje. Den linjen ligger också nära vad Vänsterpartiet och i många frågor även Centerpartiet har drivit.

Här ligger kärnan i Jarnvalls kritik. Socialdemokraterna kan säga vad de vill i intervjuer och debatter. Om de ska bilda regering är de beroende av just dessa partier. Och dessa partier kommer inte att stödja en regering som för en stram migrationspolitik. Regeringsmakten i Sverige avgörs inte av pressmeddelanden utan av riksdagsmajoriteter.

Därför är det svårt att ta Socialdemokraternas nya retorik på allvar. När förhandlingarna börjar kommer kraven från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet att ligga på bordet. Socialdemokraterna kommer då att göra det de alltid gör när makten står på spel. De kommer att kompromissa.

Det är därför Jarnvalls slutsats framstår som realistisk. Socialdemokraternas tal om restriktiv migration är sannolikt tillfälligt. När regeringsfrågan ska lösas kommer gränserna att öppnas igen för att hålla ihop ett rödgrönt regeringsunderlag. Retoriken kan vara hård i opposition. I regeringsförhandlingar brukar den snabbt bli mjuk.