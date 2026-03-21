Mer än varannan högerväljare litar inte på SVT

Förtroendet för SVT i gruppen som ser sig själva som ”klart till höger” har störtdykt. År 2024 uppgav 57% av gruppen att de hade mycket eller ganska stort förtroende för SVT:s innehåll. År 2025 hade den siffran sjunkit till 46%. Alltså har färre än varannan person som själv definierar sig som höger stort förtroende för vad som sägs och rapporteras av skattefinansierade SVT. Det visar en nyligen lanserad undersökning från SOM-institutet.

SVT:s VD Anne Lagercrantz, hon som skickade iväg sin make på lyxig skidsemester till schweiziska Zermatt på SVT:s bekostnad, eller rättare sagt på vår bekostnad, bortförklarar siffrorna med att det är en trend sedan 2010. Vad hon indirekt försöker hävda är att det var då SD kom in i riksdagen, det var då fler blev ”högerextrema”, alltså att det var då Sverige fick fler som ifrågasatte. Med nedlåtande ton säger hon också att dessa personer ställer sig kritiska till det mesta i det svenska samhället, som sjukvården, försvaret, institutioner och hovet. Det Lagercrantz inte nämner är att kritiken från dessa högerväljare har sin grund: försvaret är under uppbyggnad men är i nuläget klent, sjukvården har långa köer, institutionerna är många gånger antingen vänsterdominerade eller gänginfiltrerade. Och hovet. Visst är det fint och charmigt, men kanske en aning otidsenligt 2026. Däremot bekymrar det Lagercrantz att även unga litar allt mindre på SVT.

Men det är att förvränga vad undersökningen faktiskt kom fram till. Frågan gällde förtroendet för SVT bland personer som själva ideologiskt betecknar sig som höger. De tillfrågade fick själva uppge om de var höger, vänster eller mitt emellan. ”Klart till höger” betyder inte mer till höger än någon annan. Det betyder att man definitivt vet att man politiskt hör hemma till höger.

SOM-institutets Ulrika Andersson bortförklarar också rapportens innehåll. Hon menar att nedgången i förtroende för SVT bland högerväljare beror på att andra medier tagit större plats, att högerväljarna har hittat hem någon annanstans. Men vad har det med SVT:s rapportering att göra? SVT kan ha höga förtroendesiffror bland högerväljare även om dessa människor hellre föredrar att följa andra mediekanaler. Det ena utesluter inte det andra. SVT kan fortfarande vara en objektiv nyhetsförmedling fast ha färre högerväljare som tittar.

Det är snarare så att det inte är högergruppens beskaffenhet som har förändrats, utan SVT:s slagsida åt vänster som blivit mer uppenbar för fler, tack vare andra mediekanaler. Men det vill inte SVT:s Anne Lagercrantz medge, och det är inget som hon tänker överväga att göra något åt.

Hon kan sträcka sig så långt som att hon vill jobba för att få fler unga att titta på SVT. Vi kan med andra ord räkna med att det kommer att bli mer trams och flams på statens tv-kanaler. Att tillfredsställa högerväljarna tycks hon ha gett upp om.

SVT har ett nationellt sändningstillstånd som vi alla är tvingade att finansiera via skattesedeln. För det finns det lagliga krav om att kanalen ska vara saklig och objektiv. SOM-institutets rapport visar att de kraven inte är uppfyllda till fullo. Regeringen borde därför dra ned anslaget rejält (den föreslagna nedtrappningen är löjlig), byta ut ledningen och ge hela public service en ordentlig uppsträckning. Om SVT kommer tillbaka med att de anser att det är en omöjlig uppgift att vara opartisk, får de lösa det genom att göra SVT1 till vänster och SVT2 till höger, eller vice versa. För något måste göras. Att betala 9 miljarder för vänsterpropaganda provocerar många — allra helst när det är valår.