Linn Johansson: Muslimer i Sverige våndas åt iranska regimens fall

Vi vet sedan tidigare att regimen i Iran har haft stor inverkan på de problem med extremism som vi ser idag i Sverige. Iran har sponsrat Muslimska Brödraskapet och dess verksamhet under lång tid, men även några av de mest extrema moskéerna i vårt land. När jag ser artiklar på social media om regimens fasansfulla agerande sedan revolutionens start har jag kunnat se muslimer i Sverige som skriker att det endast är propaganda eller lögner, och som på fullaste allvar verkar tro att den iranska befolkningen är trogen islamist-regimen.

Bland dessa muslimer, som kan komma att vara svenska medborgare, verkar det självklart att oavsett regimens agerande så är de de renaste av sitt slag, martyrer och helgon. Direkt något som kan anses vara negativt mot regimens rykte ryter de och hugger, både mot media och privatpersoner. Jag har vittnat om regimtrogna personer som tror att det iranska folket svär ed till mullorna på nytt och att de önskar att fortsätta leva under regimens förtryck.

Själv tycker jag att det säger något om vilka vi har tagit in i vårt land. Det talar tydligt för att personer som inte bör vara här ändå har fått fri passage att leva ut sina islamistiska fantasier på svensk mark. En trend verkar tydlig, regimanhängarna är blinda till allt som kan visa en negativ sida av muslimskt styrda länder. Vi ser samma trend när vi talar om Hamas. Nog för att Palestina inte är ett land, men argumentet håller ändå. Min fråga är egentligen vad dessa islamister gör i Sverige om de anser att det är så gudomligt att leva i en islamistisk diktatur.

Jag har vid något tillfälle frågat dessa personer varför de befinner sig här. De säger att de trivs och inte ser någon anledning att lämna. Är det så att de faktiskt är så blinda till det faktum att anledningen till att de trivs kan vara de friheter vi har i landet, eller kan det vara så att läget är så illa i Sverige att till och med stenhårda islamister trivs med den nedåtgående trenden vi ser? Jag kan inte undvika att tänka att de ser ett hopp om att kunna islamisera Sverige.

Jag väntar mig nu de vanliga argumenten om att inte alla muslimer hit, eller enskilda individer dit. Ja helt enkelt det gamla, vanliga, uttjatade mantrat. Men när slutar det vara individer och börjar bli en grupp? Är det 1,000 extremister? 10,000? Fler? Ja det är nog fler än så som vistas i Sverige. När kan vi börja dra det till att det är en trend och inte en slump? Visst är det så att långt ifrån alla muslimer är extremister, men i slutändan så skulle 10-15% ändå innebära miljontals runt om i världen. Sveriges brist på krav kan jag själv tänka mig skulle locka ännu fler av dessa hit.

Det har gått så långt att inte ens svenskar känner sig hemma i Sverige. När är det dags att försvara vår kultur och våra värderingar om inte nu? Jag har ännu inte helt tappat hoppet om att förändring kan ske, men situationen för mig är inte samma situation som vilken svensk som helst. Det börjar bli lite uttjatat med allt mitt prat om svenska judar, men vår situation i Sverige är inte som situationen för alla Svensson, utan vi är direkt hotade – här och nu! Sverige måste vakna och inse att vi måste göra något åt den muslimska extremismen, och det innan det är för sent.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

Följ Linn på Facebook HÄR

Följ Linn på X HÄR

Följ Linn på Instagram HÄR