Linn Johansson: Bristande vandel är så tydligt det kan bli

En ny våg av kritik har börjat inkomma angående lagförslaget som ofta refererar till ”bristande vandel”, och som i lagförslaget kallas ”Skärpta och tydligare krav på vandel för uppehållstillstånd”. Som vanligt ser vi att vänstern hänvisar till att lagförslaget är otydligt och att ingen definition finns av bristande vandel. Jag undrar om de verkligen har läst underlaget, för det har faktiskt jag, och jag håller inte med.

Själva definitionen av bristande vandel kan jag hålla med om att den inte är helt tydlig, så där måste jag ge dem en poäng, men lagen är inte främst riktad till straff vid bristande vandel, utan fokuserar till hög grad på vilka grunder som kan finnas för utvisning. Lagen är tydlig, du ska kunna utvisas om du ger falskinformation till myndigheter, begår upprepad brottslighet, begår grova brott, eller att du har tagit dig in i landet olagligt, bland annat. Regelverket kring när ett uppehållstillstånd ska rivas upp är tydligt strukturerade, och egentligen, i min mening, kanske lite väl generösa.

Lagen, precis som nuvarande lagstiftning, tar i beaktan vilka kopplingar personen har till Sverige och hur väl personen har integrerat sig. Lagen tillåter ej utvisning om detta beslut skulle innebära att personen riskerar att mista sitt liv när denne återvänder. Den ser även till hur länge personen har vistats i Sverige, och en hel del andra omständigheter som kan innebära att ett utvisningsbeslut inte kan verkställas. Det här är exakt vad jag menar när jag säger att lagen trots allt är generös.

En annan del är anhöriginvandring. En person som har dömts för de typ av brott som kan leda till utvisning kan inte ta in anhöriga i landet. En sak som bör vara självklar och som jag inte förstår har varit lagligt såhär länge. Nu kommer säkert vänstern att säga att personens släktingar inte är skyldiga till vad en annan individ valt att göra. Absolut, men samtidigt är anhöriginvandring varit en möjlighet för personer med uppehållstillstånd att ta med sig nära och kära för att skapa ett liv för sig i Sverige – inte som en möjlighet till någon som inte bör vara här!

Lagförslaget ligger länkat längst uppe i artikeln för den som vill läsa. Dokumentet är långt, men summa summarum så är lagen tänkt att hindra personer som är en fara för rikets- eller allmänhetens säkerhet från att kunna stanna i vårt land. Jag tycker personligen att det är en bra och självklar sak, och att inte hålla med kan inte försvaras med logik. Visst bör det vara självklart att farliga brottslingar inte ska kunna åtnjuta samma rättigheter som laglydiga och integrerade personer? Jag tycker i alla fall det.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

Följ Linn på Facebook HÄR

Följ Linn på X (nu aktiv!!) HÄR

Följ Linn på Instagram (nu aktiv!!) HÄR