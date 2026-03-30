Christoffer Jonsson: Storbritanniens nya islamistiska parti

Islamismens framväxt i Storbritannien är ett faktum. Landet är ett exempel på vad som kan ske om övriga europeiska länder inte står upp för de värderingar som byggt deras samhällen.

Det parti som just nu spelar en stor roll i det jag menar är en islamisering av Storbritannien är Green Party, vilket är britternas motsvarighet till Miljöpartiet. Jag vågar dock påstå att Miljöpartiet inte har lika stora problem med islamism.

Green Partys vice ordförande, Mothin Ali, vann ett val och det första han sade framför kameran efter vinsten var att han skulle stå upp för Gaza och Palestina, med ett avslutande ”Allahu Akbar”.

Hans engagemang i Israel–Palestina-konflikten är särskilt anmärkningsvärt då han publicerade inlägg kopplade till attacken den 7 oktober, där det hävdades att palestinier har rätt att slåss för att ta tillbaka sitt hemland. Han beskrev också det israeliska folket som: ”De är inte offer, de är ockupanter, de är kolonialister, de är europeiska kolonialister.”

Under kriget mellan den islamiska regimen och Israel/USA deltog Ali i en regimvänlig demonstration där Islamiska republikens flaggor vajade, tillsammans med skyltar som beskrev aktioner mot regimen som sionistisk terrorism.

De senaste åren har partiet rekryterat ett stort antal medlemmar som är pro-palestinska aktivister. Rekryteringen skedde efter partiets valkampanjer där kriget i Gaza lyftes fram som en valfråga för att locka röster, vilket visade sig vara effektivt. Det som nu sker är dock att extremismen inom partiet växer, där aktivister vill driva igenom en motion om att sionism ska betraktas som rasism enligt partiets policy.

En av dem som stödjer motionen – att beskriva judars rätt till självbestämmande och rätten att ha en egen stat som rasism – är Mothin Ali: ”Internationella Förintelsealliansens definition [av antisemitism] har använts som ett vapen för att tysta kritik mot Israel och sionismen. Det är dags att vi erkänner sionismen för vad den verkligen är. Jag stöder denna motion.”

Mothin Ali är långt ifrån ensam i att bidra till att göra Green Party mer extremistiskt, utan detta sker på systematisk nivå, med ett stort antal politiker och medlemmar som hyser både antisemitiska och islamistiska uppfattningar. Detta framkom i en av partiets gruppchattar på WhatsApp, där flera talade om ”Jewish supremacism” och en aktivist kallade judar för ”abomination to this planet”.

Organisationen Campaign Against Antisemitism beskrev de antisemitiska inslagen i gruppchatten som taget från Nazityskland.

Jeremy Clancy, som tillhör partiets kommunikationsavdelning, delade konspirationsteoretiska inlägg efter brandattacken mot den judiska organisationen Hatzolas ambulanser, där minst fyra ambulanser brändes ut.

Clancy delade en tweet med texten:

“Väldigt bekvämt, eller hur, den här attacken i Golders Green. Tre män vet exakt vart de ska gå för att hitta fyra oskyddade ambulanser, och de har precis rätt verktyg – förpackningar med fast brännbart material – för att genomföra det. Allt precis när det behövs för att generera stöd för kriget i Mellanöstern.”

Efter avslöjandena om flera partimedlemmars antisemitiska och islamistiska uppfattningar, samt debatten om motionen ”Zionism is racism”, har familjemedlemmar till partiledaren Zack Polanski – varav flera har judisk bakgrund – varnat för partiets utveckling.

”Han är för närvarande ledare för Storbritanniens framtida islamiska parti – det är vad Miljöpartiet snabbt håller på att bli. Och det skulle inte finnas någon plats för judar i en islamisk stat i Storbritannien”, berättade en familjemedlem till Polanski.

Frågan är vad som kommer att hända med Storbritannien, och om politiker på motståndarsidan kommer att lyckas bryta denna utveckling som växer sig allt starkare.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson