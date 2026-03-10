Christoffer Jonsson: Miljöpartiet blundar för antisemitism

Under en debatt i riksdagen rörande Israel, Palestina och Iran kom Miljöpartiets riksdagsledamot Jacob Risberg med ett uppseendeväckande uttalande: ”Man beskriver Hamas som en judehatande organisation – jag skulle säga Israelhatande organisation, men visst, vi kan säga judehatande organisation.”

Riksdagsledamoten är antingen dåligt påläst om Hamas historia eller om dess stadgar. I artikel 7 i stadgarna från 1988 står det: ”Domedagen kommer inte förrän muslimer bekämpar judarna … och stenarna och träden säger: O muslim, det finns en jude bakom mig.”

Under Hamas parlamentariska samling 2018 för att fira kriget 1967 framförde Hamas tjänsteman Mahmoud Al-Zahar antisemitiska konspirationsteorier om judar i Europa. ”Dessa [judiska] grupper korrumperade de samhällen de levde i genom ocker, penningdyrkan, extrem snålhet och mutor.”

Precis som Nazityskland såg judarna som sin största fiende gör även Hamas det. De må använda ord som ”sionister”, men det är en modern täckmantel för att inte framstå som en judehatande organisation. I själva verket är de en antisemitisk terrororganisation. Varför kan inte judar leva vare sig i Gaza eller på Västbanken? Jo, därför att judehatet – som normaliseras bland annat genom Hamas och andra organisationer – är så pass starkt.

Under sensommaren 2024 skedde en terrorattack i Tel Aviv. Självmordsbombaren Jaafar Muna, som skickades på order av Hamas och Islamiska Jihad, lämnade ett meddelande innan han begick attentatet. Han sa: ”Mina ben kommer att bli till splitter och spränga de tjuvaktiga sionistiska judarna.” Själva attentatet misslyckades dock då bomben exploderade innan han nådde sitt mål och endast skadade en person. Det är ändå tydligt att Munas och Hamas mål med attacken var att döda judar.

Miljöpartiet har en skev bild av Hamas. När terrorgruppen tog över Gazaremsan 2006 träffaderiksdagsledamöter från Miljöpartiet och Socialdemokraterna representanter från Hamas. Samtidigt ansåg Miljöpartiets dåvarande språkrör Peter Eriksson att representanter från organisationen borde få visum till Sverige efter att tidigare ha nekats av Frankrike. Men statsministern vid tidpunkten, Göran Persson, ansåg att det inte var lämpligt – vilket det inte heller var.

Anledningen till att det inte var lämpligt var den våg av terrorattacker, kallad den andra intifadan, som Hamas tillsammans med andra terrorgrupper bedrev mot Israel. Attackerna bestod bland annat av självmordsattacker mot restauranger och kollektivtrafik. Vill man verkligen ha dialog med representanter från en sådan organisation? Tydligen ville både Miljöpartiet och Vänsterpartiet det.

Det har uppenbarligen funnits element inom Miljöpartiet som efter 7 oktober-attacken rört sig i det antisemitiska träsket. Under Miljöpartiet Helsingborgs årsmöte 2024 bjöds Ahmed Suleiman från Svensk-Palestinska centret in. Där poserade han tillsammans med distriktsordföranden och höll upp en karta över Palestina där Israel var utraderat. Organisationen har tidigare uppmärksammats för att ha publicerat filmklipp på firande palestinier kort efter attacken den 7 oktober.

Vad gör Miljöpartiet när man förnekar att Hamas är en judehatande organisation, vill ge visum till dess representanter och stoltserar med en karta över ett utraderat Israel?

Det leder till en förminskning av offren i Israel som mördades under bland annat den andra intifadan och 7 oktober-attacken – det största massmordet på judar sedan Förintelsen.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson