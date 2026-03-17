Christoffer Jonsson: Importerade värderingar utmanar det svenska levnadssättet

Jag ställde en öppen fråga på X om vilken politisk fråga som är viktigast för människor inför riksdagsvalet i september. Svaren flödade i kommentarsfältet, där frågor om islamiseringen av Sverige, tryggheten, rikets säkerhet och migrationen sticker ut.

Enligt mig går det att sammanfatta alla dessa frågor i en annan fråga som är den viktigaste inför valet – nämligen värderingar. Värderingar definierar ett land, dess befolkning och dess kultur. På senare tid har det blivit uppenbart att importerade värderingar, till följd av en vårdslös migrationspolitik, utmanar det svenska levnadssättet.

Efter att Israel eliminerade den ökände diktatorn ayatollah Ali Khamenei hölls minnesstunder för ledaren, som utöver åratal av förtryck nyligen har massakrerat uppemot 40 000 iranier på ett par dagar. Trots detta väljer grupper, bland annat inom shiaförsamlingen vid Imam Ali Islamic Center i Järfälla, att hylla honom och regimen. Även pro-palestinska aktivister runt om i Sverige har stått insvepta i den Islamiska republikens flagga och hållit upp porträtt av ayatollah Khamenei, vilket bland annat skedde utanför Göteborgs universitet.

Men det största problemet är Sveriges passivitet gentemot denna form av ideologi som utmanar de svenska värderingarna. Sveriges godhetssignalerande, genom att ödsla inte bara miljontals utan miljardtals kronor på föreningar och organisationer som är antidemokratiska, har skadat landet. Imam Ali Islamic Center, som enligt Säkerhetspolisen fungerar som en underrättelseverksamhet åt den islamiska regimen i Iran, har mottagit 28,5 miljoner kronor sedan 2006. I praktiken innebär det att den svenska staten avlönar aktörer som bedriver påverkanskampanjer eller spioneri mot just den stat som finansierar dem.

Islamic Relief är en annan organisation som mottagit svenska skattepengar – denna gång rör det sig om över en miljard kronor. Efter vidare granskning av organisationen har biståndsminister Benjamin Dousa dragit in stödet efter att uppgifter framkommit om kopplingar till den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet. Trots detta har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet försvarat Islamic Relief och tycks vilja fortsätta ge denna problematiska organisation skattepengar.

För de rödgröna gäller detta även FN:s flyktingorgan UNRWA, som rapporterats ha starka kopplingar till Hamas och där palestinska barn mer eller mindre fostras till framtida terrorister genom indoktrinering med terrorism och antisemitism. Dousa fattade ett klokt beslut även där – han drog in stödet och skickar bistånd till Gaza via andra organisationer.

Men Socialdemokraterna och resten av oppositionen vill öppna kranen igen och låta svenska skattepengar gå till en organisation som riskerar att fortsätta konflikten mellan Israel och Palestina.

Högern har tagit frågan om värderingar på allvar och inser att det är självdestruktivt av den svenska staten att ge bistånd till organisationer som antingen har kopplingar till islamistiska rörelser eller andra former av extremism som inte rimmar med svenska värderingar.

Det gör inte vänstern, som antingen är blinda av sin egen godhet och inte ser den extremism som dokumenterats, eller helt enkelt inte bryr sig eftersom deras främsta mål är att ta makten i Rosenbad – då är alla medel för att samla röster tillåtna.

Oavsett motiv kommer skattepengarna fortsätta flöda till extremistiska rörelser om vänstern vinner valet – vilket i sin tur riskerar att ytterligare utmana det svenska levnadssättet.



Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson