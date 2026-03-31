Christoffer Jonsson: Ett förändrat hotläge – Iran i centrum

Kriget mellan den Islamiska regimen och USA/Israel har pågått i snart en månad. Sedan starten den 28 februari har en kedjereaktion satts i gång med flera händelseutvecklingar runt om i världen, där varje händelse kopplas till regimen i Iran.

Regimens statliga mediekanal Press TV har en studio i London, där deras journalister anklagas för att använda sin journalistiska bakgrund för att rekrytera personer till regimens verksamheter. Samtidigt anklagas kanalen för att skapa listor över mål för regimens terrorverksamhet – bland annat judiska församlingar.

”De tillhandahåller i huvudsak en mållista för terrorister. Att stänga ner Press TV skulle skicka ett starkt budskap – och det skulle lugna det judiska samfundet”, berättade en källa för The Telegraph.

Regimen i Iran är svag i jämförelse med de amerikanska och israeliska styrkorna. Därför använder mullorna sig allt oftare av proxygrupper, såsom Hamas och Hizbollah. Nu finns det dock möjligtvis en ny terrorgrupp som verkar i Europa: Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), vilket betyder “The Islamic Movement of the Companions of the Righteous”.

Gruppen har tagit på sig flera terrorattacker, bland annat brandattacken mot ambulanser tillhörande den judiska organisationen Hatzola i London, samt attacker mot flera synagogor runt om i Europa. Gruppen har fram till nyligen varit okänd för europeiska säkerhetstjänster, och flera misstänker att regimen har rekryterat individer online för att attackera judiska mål.

I Iran har regimen blivit allt svagare. Ledare efter ledare inom olika beslutsfattande och militära institutioner har eliminerats i amerikanska och israeliska luftangrepp.

Men regimens brutalitet mot befolkningen består än i dag. Människorättsorganisationen Hengaw, som är baserad i Norge, har rapporterat att revolutionsgardet tvingat barn så unga som 11 år att gå med i Basij-styrkorna, i syfte att attackera befolkningen som motsätter sig regimen.

Hengaw rapporterade att en 11-årig pojke vid namn Alireza Jafari, som tvingats till rekrytering, har dödats medan han tjänstgjorde vid en av revolutionsgardets kontrollstationer.

Förutom den uppenbara tragedin i det unga barnets öde kan regimens agerande – att rekrytera barnsoldater – ses ur olika perspektiv: dels att revolutionsgardet saknar manskap och är desperata, dels att de vill terrorisera sin befolkning och sina fiender ytterligare. Det kan också ses som en del av en psykologisk krigföring, där barn dras in i brutala handlingar.

Nyhetskanalen Iran International fastslog, via geolokalisering och ögonvittnen, att under kriget har revolutionsgardet förflyttat trupper till civila områden, varav 34 platser är skolor. Regimen använder civil infrastruktur som mänskliga sköldar för att skydda sig från amerikanska och israeliska luftanfall.

USA ser inte kriget mot regimen i Iran som ett medel för att störta den, utan som ett sätt att säkerställa att den inte längre utgör ett hot mot vare sig USA eller Israel. För USA vore det snarare en bonus om regimen faller.

I sitt mål att undanröja regimens hot vill USA få kontroll över det uran som Iran har anrikat för att producera kärnvapen. President Trump överväger en militär operation med marktrupper i Iran för att beslagta uranet, vilket kan bli en komplicerad operation då det rör sig om närmare 500 kg radioaktivt material.

Samtidigt överväger Trump även en markoperation på Kharg Island i Persiska viken, där regimen har sin viktigaste oljeterminal för export. Om USA beslagtar oljan eller förstör anläggningen skulle det slå hårt mot den islamiska regimen, som då förlorar en stor del av sin finansiering.

”Att placera trupper där tjänar ett dubbelt syfte – att stoppa Irans förmåga att tjäna pengar på olja och att placera trupper på en plats som Teheran skulle vara ovillig att rikta in sig på, av rädsla för att de skulle förstöra sin egen kritiska infrastruktur”, kommenterade Alex Plitsas, tidigare tjänsteman vid Pentagon.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson