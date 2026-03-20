Carl Eos: Sossetopparnas jakt på svenskar måste upphöra

Socialdemokraterna Lawen Redar och Moska Hassas fortsätter snurra in sig i tvångsblandnings-debatten. Bostadsområden ska förstöras för att göra plats för billiga hyresrätter. Innan detta blir ännu rörigare behöver vi prata om vad det grundläggande felet är. De tror att svenska folket är skyldiga invandrare något. Men det är invandrare som är skyldiga Sverige ett tack.

Lawen Redar satt i SVT för ett tag sen och försökte förklara Socialdemokraternas integrationspolitik. Det gick inte särskilt bra. På rak fråga om hur den så kallade “bostadspolitiska omställningen” ska fungera i praktiken, hur människor ska flyttas, hur områden ska ”blandas”, blev det tomt. Undvikande. Floskler. Inga svar.

Till slut sa hon att hon inte förstod frågan. Men vi alla förstod vad hon menade. Tvångsblandning. Fast det kan hon inte säga för då förlorar Socialdemokraterna väljare.Detta är kärnan i Socialdemokraternas nya samhällsprojekt. Svenska bostadsområden ska brytas upp, sociala strukturer lösas upp, stabila miljöer fragmenteras, för att ge invandringen någonstans att ta vägen. Det är ett gigantiskt socialt ingenjörsprojekt där det svenska majoritetssamhället är insatsvaran.

Och det sker samtidigt som Socialdemokraternas företrädare systematiskt skuldbelägger just detta samhälle. De talar om segregation som om den uppstått ur svensk ondska. De talar om utanförskap som om det vore resultatet av svensk snålhet. De talar om parallellsamhällen som om det vore villaägarnas fel.

I Socialdemokraternas värld har de som kommit till Sverige inga skyldigheter, bara rättigheter. Det är alltid Sverige som ska ändra sig. Alltid svenskarna som ska flytta, anpassa sig, ge upp, betala. Detta är ingen slump. Det är en medveten strategi.

Socialdemokraterna har i dag en väljarbas där en stor och växande del har utländsk bakgrund. För att behålla denna maktposition krävs en ideologi som säger att era problem beror inte på er. De är svenskarnas fel. Samhällets fel. Majoritetens fel.Så bygger man politisk lojalitet genom att peka ut en fiende. Det svenska samhället har blivit Socialdemokraternas slagträ. När Moska Hassas anklagar Jimmie Åkesson för att vilja “bevara parallellsamhällen” är det en grotesk förvrängning. Det är inte massinvandringen som skapat parallellsamhällen. Det är inte kravlösheten som skapat parallellsamhällen. Det är inte bidragspolitiken som skapat parallellsamhällen. Nej, enligt Socialdemokraterna är det de svenskar som bor i fungerande områden som är problemet.

Socialdemokraternas lösning är att krossa det som fungerar.Tvångsblandning är inte integration. Det är social nedmontering. Man löser inte segregation genom att flytta problemen in i fungerande miljöer. Man löser den genom att kräva att den som kommer till Sverige ska bli en del av Sverige.Men det perspektivet är i dag närmast tabu inom Socialdemokratin. Att säga att invandrare har skyldigheter, att arbeta, anpassa sig, respektera normer, vara lojala mot landet, betraktas som misstänkt. Att säga att svenskar har rätt till sina bostadsområden, sin trygghet och sitt sociala sammanhang ses som reaktionärt.

Detta är ett fullständigt moraliskt haveri. Ett land är inte en öppen skattkista där vem som helst kan hämta utan att ge. Ett samhälle är något organiskt. Den som kommer hit får något oerhört värdefullt. Han får fred, välfärd, ordning, utbildning, möjligheter. Det minsta man kan begära i gengäld är respekt och vilja att bidra.

Men i stället lär Socialdemokraterna människor att känna sig kränkta över att detta samhälle existerar. De lär dem att se Sverige som ett orättvist system, inte som ett hem. Svenskarna som ett hinder, inte som värdarna som välkomnat dem.Detta är inte integration. Det är systematiskt söndrande av samhällsgemenskapen. Det är rimligt att se Lawen Redars och Moska Hassas ilska mot det svenska samhället som en fortsättning av Masoud Kamalis inflytande över Socialdemokraterna.

I början av 2000-talet tog Mona Sahlin in den numer ökända Masoud Kamali som utredare med uppdrag att slå fast att allt som är fel i Sverige är svenskarna skyldiga till. Om en invandrare, särskilt muslim, har det svårt beror det på att svenskarna är rasister. Samma indignation mot det svenska samhället syns hos Socialdemokraterna idag.

Lawen Redar och Moska Hassas måste sluta sin jakt på svenskar. De måste sluta använda majoritetsbefolkningen som politisk slagpåse för att vinna röster i minoritetsmiljöer. Socialdemokraterna måste göra upp med den ideologi som lärt dem att makt byggs genom att så splittring.

Den som kommer till Sverige måste anstränga sig för att bli en del av vårt samhälle. Om man gör det kan man vara välkommen. Då har man också samma möjligheter som alla andra att köpa ett hus i områden som inte byggts sönder av maktgalna socialdemokrater. Man har möjligheten att vinna förtroende, bidra och bli en del av Sverige.

Sverige är inte ett brott. Svenskar är inte skyldiga. Och ingen blir en del av ett land genom att förakta det.