Carl Eos: Socialdemokraterna skiter i svenska arbetare

Den så kallade ”arbetarrörelsen” har ett minst sagt ambivalent förhållande till arbetare. Både fackförbunden och Socialdemokraterna som parti verkar mest intresserade av att dumpa lönerna, öka invandringen och få mer makt till de högavlönade topparna. Det skriver Carl Eos som arbetat över ett årtionde med arbetsmarknadsrelationer.

I veckan som gick medgav LO-ekonomen Torbjörn Hållö att invandringen till Sverige gett svenska arbetare både sämre anställningstrygghet och lägre löneutveckling. Den rimliga följdfrågan är varför Socialdemokraterna (där LO sitter i styrelsen) då är så positiva till all form av invandring.

Och varför ägnar fackförbunden så mycket tid åt lobbyism och opinionsbildning för att deras egna medlemmar ska få sämre villkor? För så är det. Både TCO och Saco, samt ingående förbund, har ägnat avsevärd energi åt att argumentera för ökad invandring av alla de slag. Vad gäller LO har de ibland mumlat om att det kanske är negativt med utländsk arbetskraft i Sverige, men de har aldrig lyft ett finger för att få Socialdemokraterna att ändra reglerna.

Istället är det Sverigedemokraterna som har fått verkstad i alla typer av frågor som rör invandring och integration. Efter att Fredrik Reinfeldt (M) öppnat dörrarna för arbetskraftsinvandring på vid gavel hade Socialdemokraterna statsministerposten i åtta är utan att ändra något. Först med Sverigedemokraterna vid makten har man äntligen stoppat arbetskraftsinvandring till låglöneyrken.

Dessutom håller Sverigedemokraterna på att täppa till alla hål i svenska regelverk som gör att man kan fuska sig in i landet för att arbeta. De berömda ”spårbytena” möjliggjorde för människor att komma från Mellanöstern och Asien och söka asyl för att sedan vid avslag direkt se till att ha fått jobb (eller papper på ett fejk-jobb) och då kunna stanna som arbetskraftsinvandrare.

Systemet är ett stort svek mot alla svenska vanliga löntagare. Det är de som blivit lidande när Socialdemokraterna prioriterat att hitta undanflykter för att låta hela världen komma till Sverige. Följden är cirka hälften av den svenska arbetslösheten beror på första generationens invandrare. Lägger man till andra generationens invandrare drar det iväg än mer. Om Sverige inte haft denna invandring hade arbetslösheten idag varit på helt acceptabla nivåer.

Precis som Torbjörn Hållö medger leder detta så klart till större utbud av arbetskraft i arbetaryrken. Då sänks lönerna och villkoren försämras. Socialdemokraterna och facken har alltså offrat de svenska arbetarna för att de så gärna ville ha invandring.

Exakt varför de ville ha all denna invandring är ett mysterium. Det kanske kändes bra. De kanske var naiva, som det brukar heta. Ett ännu större mysterium är varför så många fortfarande vill ha invandringen. Varför är det så viktigt för Socialdemokraterna och facken att trycka ner arbetarna?