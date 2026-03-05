Carl Eos: Socialdemokraterna skickade minister till mullornas moské

Socialdemokraterna försöker ännu en gång skriva om historien. Nu låter det plötsligt som om partiet alltid sett faran med islamism och utländsk påverkan i svenska moskéer. Men vi minns hur Socialdemokraterna bugade för islamisterna.

Säkerhetspolisen har varnat för att Imam Ali Islamic Center i Järfälla använts som plattform för iransk underrättelseverksamhet i Sverige. Samtidigt vill Socialdemokraterna nu stänga moskén. Men historien började inte i går. 2017 skickade den rödgröna regeringen en minister till just denna moské. Och inte vilken som helst utan demokratiministern (!).

Där hölls tal om tolerans och frihet och kritik mot verksamheten avfärdades som intolerans och islamofobi. Samma miljö som nu beskrivs som ett säkerhetsproblem var då en plats regeringen gärna legitimerade.

Nu svänger Socialdemokraterna. Inte för att de plötsligt upptäckt problemet utan för att de är rädda att förlora väljare.

Sanningen är att varningar om islamism länge avfärdades. Kritiker misstänkliggjordes och problemen förnekades. Först när verkligheten blivit omöjlig att bortförklara försöker partiet framställa sig som handlingskraftigt.

Samtidigt ser hela världen i dag vad islamism faktiskt innebär. Den iranska regimen visar med brutal tydlighet hur denna ideologi förvandlar ett land till en diktatur där oppositionella fängslas, kvinnor förtrycks och oliktänkande tystas.

Det är denna verklighet Socialdemokraterna nu låtsas ha förstått. Men väljarna minns.