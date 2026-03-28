Carl Eos: När facket blir klimataktivister

Det pågår en i det tysta principiellt viktig förskjutning inom den svenska

fackföreningsrörelsen. Allt fler förbund vill ta klivet från att vara partsrepresentanter på

arbetsmarknaden till att bli aktörer i klimat- och miljöpolitiken. Det sker ofta under till

synes oskyldiga rubriker som ”hållbarhet”, ”klimatomställning” eller ”gröna jobb”. Men

bakom orden döljer sig en utveckling som riskerar att underminera både fackets

legitimitet och den svenska partsmodellen.

När fackförbund inför ”klimatombud” på arbetsplatserna är det inte fråga om fackligt

arbete. Klimatfrågan hos en arbetsgivare handlar i praktiken om styrning av

verksamheten. Hur produktion ska organiseras, vilka investeringar som ska göras, hur

resor ska ske och vilka energislag som ska användas. Om detta har jag skrivet en längre

artikel i Timbros tidning Smedjan.

Detta klimatarbete kan i praktiken bedrivas på betald arbetstid, ibland inom ramen för

facklig tid som finansieras indirekt av skattebetalarna i offentlig sektor. Det är nämligen

facken inom offentlig sektor som är mest aktiva. Vision, DIK och Naturvetarna jobbar

alla med rollen ”klimatombud”. Genom medveten förskjutning av begreppsapparaten är

det inte svårt att få facklig tid att kunna användas till klimatfrågor. Men vem har

egentligen beslutat att anställdas arbetstid och offentliga medel ska användas för att

driva klimatpolitik?

Förespråkarna försvarar sig gärna med att klimatfrågan är en arbetsmiljöfråga. Men det

är en definitionsglidning som inte håller för närmare granskning.

Arbetsmiljölagstiftningen syftar till att skydda arbetstagare från risker i arbetet, inte till

att användas som hävstång för bred samhällsomvandling. Om allt kan definieras som

arbetsmiljö blir till slut ingenting avgränsat.

Facklig styrka bygger på att medlemmarna vet vad de betalar för. Representation i

löneförhandlingar, skydd mot godtycke och en tydlig motpart i arbetsgivaren. När fokus

flyttas till politisk aktivism urholkas detta förtroende.

Den svenska partsmodellen förutsätter en rollfördelning. Arbetsgivaren leder och

fördelar arbetet. Facket förhandlar om villkoren. Politiken sätter ramarna genom

lagstiftning. När facken kliver in på det politiska området utan att vara folkvalda, och

dessutom gör det med resurser som inte är avsedda för detta ändamål, riskerar man

förtroendet för partsmodellen. Detta blir särskilt stökigt i offentlig verksamhet där

politiken går in i arbetsgivarrollen.

På sikt riskerar utvecklingen att slå tillbaka mot facken själva. Medlemmar som inte

delar den politiska agendan eller som vill att facket ska ägna sig åt kärnuppdraget, har

goda skäl att ifrågasätta sitt medlemskap. Resultatet kan bli svagare fack, fler konflikter

och en mer polariserad arbetsmarknad.

Fackföreningsrörelsen står inför ett vägval. Antingen återgår man till att vara en tydlig

partsorganisation med fokus på medlemmarnas konkreta intressen. Eller så fortsätter

man längs den politiserade vägen och accepterar att förtroendet, medlemsbasen och

legitimiteten långsamt eroderar. Och kanske att både arbetsgivare och skattebetalare

protesterar