MP:s Amanda Lind: ”Vad har kärnkraften med elektrifieringen att göra?”

När Amanda Lind i en SVT-debatt uttryckligen ifrågasätter vad ”kärnkraften har med elektrifieringen att göra”, avslöjar hon inte bara sig själv som både arrogant och okunnig. Det avslöjar också vilken extremt låg nivå hela Miljöpartiet håller sig på när det kommer till energipolitik.

Jimmie Åkesson, som Amanda Lind debatterade mot, kan inte ha trott sina öron. ”Stänger man ner kärnkraftverk som Miljöpartiet har gjort, blir det ingen el, framförallt inte när det inte blåser”, blev Åkessons svar, ett svar pedagogiskt anpassat för Lind och Miljöpartiet.

Och här måste Magdalena Andersson ha stängt av sin TV hemma i villan i Nacka. Alla hennes försök att få svenska folket att tro att det inte var Socialdemokraterna som bar det yttersta ansvaret för att stänga ner fyra kärnkraftverk på nästan lika många år gick här om intet, i ett enda svep.

Nedstängningarna var ett krav som MP ställde för att släppa fram regeringarna Löfven I och II, där Magdalena Andersson var högst involverad, först som finansminister och sedan som statsminister. Amanda Lind bekräftar här att det stämmer. Det var MP som krävde nedstängningarna, och det var S som gick med på deras krav. Och fortfarande, i MP:s värld, behövs inga kärnkraftverk. Nu har partiet åtminstone kommit så pass långt att de förstår att det är nödvändigt med någon form av icke väderberoende baskraft. Men den baskraft MP drömmer om är vätgasbaserad, vilket i nuläget varken är praktiskt genomförbart eller ekonomiskt försvarbart.

”Tur” nog kom SVT till Miljöpartiets undsättning och styrde fokus bort från MP:s tydliga klavertramp. Istället lyfte SVT vad Amanda Lind tyckte om regeringens skattesänkning på bensinpriserna och kopierade Linds retorik rakt av. ”Amanda Lind (MP): Regeringens förslag alldeles otillräckligt”, blev SVT:s sammanställning av debatten.

Men även i debatten om bensinpriserna trasslade Amanda Lind till det för sig. MP vill istället först höja bensinpriserna med skattehöjningar i alla dess olika former och sedan skicka tillbaka pengarna, men bara till vissa. Ett nollsummespel ska erbjudas till de som ”behöver bilen”, säger Lind. Vem som ska bestämma det, vilka som verkligen behöver bilen, kan ju bli en intressant diskussion. Och en kostsam sådan. Kanske har MP tänkt lösa det med att inrätta ytterligare en myndighet som ska hantera de miljontals ärenden som först ska handläggas och sedan överklagas? Även här fabulerar MP. Varför inte bara säga som det är: att de hatar bilen och arbetar hårt för att den ska försvinna.

Men sådana är miljöpartisterna. De är inga realister. De är inga sanningssägare. De är inga politiker. De värnar inte om svenskarna. Istället är de aktivister. De hör hemma på gatorna, med banderoller och megafoner, men absolut inte i Sveriges riksdag, och framförallt inte i regeringen.

Kostnaderna efter MP:s stora skador på Sverige, inom energipolitiken, migrationspolitiken och den gröna omställningen, kommer att ta generationer att återbetala. Om det nu någonsin går. Den skada de åsamkat landet är oförlåtlig. Låt dem aldrig mer komma i närheten av svensk regeringspolitik igen. Det har Sverige inte råd med.