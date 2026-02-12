SDs tandvårdslöfte visar att partiet blivit välfärdspartiet för svenskar

Under lång tid har tandvården varit en av de tydligaste bristerna i den svenska välfärdsmodellen. Samtidigt som sjukvården i huvudsak finansieras solidariskt via skatter har tandvården i praktiken varit starkt beroende av individens egen betalningsförmåga. Konsekvensen har blivit växande sociala skillnader i tandhälsa och många människor som av ekonomiska skäl skjuter upp nödvändiga behandlingar. Mot denna bakgrund framstår Sverigedemokraternas löfte om en kraftigt stärkt tandvårdspolitik som både rimligt och efterlängtat.

Tandhälsa är inte en lyxfråga utan en central del av den allmänna hälsan.

Problem i munnen leder ofta till andra medicinska komplikationer, vilket i förlängningen belastar hela sjukvårdssystemet. När människor avstår från tandläkarbesök på grund av kostnader innebär det därför inte bara personligt lidande utan också ökade samhällsekonomiska utgifter. En mer generös tandvårdspolitik är därför inte endast en social reform utan även en ekonomiskt rationell investering.

Särskilt tydligt blir detta bland pensionärer och låginkomsttagare, där ett större tandingrepp kan motsvara flera månaders disponibel inkomst. Ett samhälle som accepterar att människor avstår från nödvändig vård av ekonomiska skäl riskerar att förlora den jämlikhetsprincip som länge varit kärnan i den svenska välfärdsmodellen. Genom att prioritera en tandvårdsreform markerar Sverigedemokraterna att partiet i dag driver en politik som syftar till att stärka välfärden där den faktiskt gör störst skillnad i människors vardag.

Under senare år har partiet allt tydligare positionerat sig som ett välfärdsparti med fokus på trygghet, sociala skyddsnät och tillgång till grundläggande samhällsservice för svenska medborgare. Tandvårdslöftet är ett konkret exempel på denna utveckling. I stället för att låta välfärdsfrågorna reduceras till allmänna ambitioner presenterar partiet reformer som direkt påverkar hushållens ekonomi och människors faktiska livsvillkor. Det bidrar till att omdefiniera den politiska konkurrensen, där frågan inte längre bara handlar om skattenivåer utan om hur välfärdens resurser används och vem den ytterst ska prioriteras för.

Kritiker framhåller ibland kostnadsaspekten, men den invändningen förbiser att förebyggande och tidiga insatser inom tandvården minskar behovet av betydligt dyrare behandlingar längre fram. En mer generös tandvårdsmodell kan därmed på sikt bidra till både bättre folkhälsa och mer hållbara offentliga finanser. Det handlar alltså inte om en kortsiktig utgiftspolitik utan om långsiktig välfärdsplanering.

Genom att driva frågan om stärkt tandvård tydligt och konsekvent visar Sverigedemokraterna att partiet i dag är ett parti som söker forma framtidens välfärdspolitik.

Ambitionen att göra tandvård mer tillgänglig för vanliga svenskar är ett tydligt tecken på denna riktning. Om löftet omsätts i genomförda reformer kan det bli en av de mest påtagliga välfärdsförstärkningarna under kommande år och ytterligare befästa bilden av Sverigedemokraterna som ett växande välfärdsparti med fokus på svenska medborgares trygghet och sociala säkerhet.