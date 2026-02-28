SD har haft rätt – och vågat stå för det

Det finns ett ögonblick i varje politisk epok när verkligheten hinner ikapp retoriken. När det som länge avfärdats som överdrifter plötsligt kallas klarsyn. När de som varnade inte längre kan avfärdas därför att utfallet ligger öppet inför alla. Sverigedemokraterna befinner sig i ett sådant ögonblick.

Under två decennier har partiet drivit frågor som först möttes av hån, därefter av moralisk indignation och till sist av motvillig anpassning från motståndarna. Migrationens omfattning. Integrationspolitikens strukturella brister. Sambandet mellan otrygghet och en ansvarslös kriminalpolitik. Behovet av en hållbar energiförsörjning. Vikten av ordning i statsfinanserna. Det som en gång kallades populism har i dag blivit en del av det politiska mittfältet.

Under 2010-talet genomförde Sverige en migrationspolitik utan motstycke i relation till landets storlek. Den som ens talade om volymer riskerade att stämplas. Samtidigt växte trycket på bostadsmarknaden, skolorna och socialtjänsten. Kommuner slog larm. Polisen talade om utsatta områden. Integrationen haltade. I dag talar nästan alla partier om stramare regler, minskad asylinvandring och tydligare krav för medborgarskap. De ord som en gång betraktades som kontroversiella är numera en del av den etablerade vokabulären. Frågan är inte längre om systemet var överbelastat. Frågan är varför det tog så lång tid att erkänna det.

Samma mönster går igen i kriminalpolitiken. Sverige har under senare år upplevt en utveckling som skakat tilliten till staten. Skjutningar och sprängningar har blivit återkommande inslag i nyhetsflödet. Parallella strukturer har vuxit fram där staten inte fullt ut upprätthåller sitt våldsmonopol. Sverigedemokraterna har länge argumenterat för skärpta straff, fler poliser och tydligare koppling mellan medborgarskap och ansvar. Kritiken mot denna linje har varit att hårdare tag inte löser sociala problem. I dag är det få som ifrågasätter behovet av kraftfulla åtgärder. Retoriken har förändrats därför att verkligheten har gjort det.

Också i den ekonomiska politiken har perspektivskiftet blivit tydligt. Sverige har en stark tradition av budgetdisciplin, men den är inte självklar. I tider av kris och osäkerhet prövas statens förmåga att prioritera. SD har kombinerat en betoning på välfärdens kärnuppgifter med krav på ordning i finanserna. Staten kan inte vara allt för alla samtidigt. Resurser är ändliga. Det är ett budskap som tidigare avfärdats som snävt men som i dag framstår som nödvändigt.

Det mest anmärkningsvärda är kanske inte att Sverigedemokraterna i flera avgörande frågor fått rätt i sak. Det mest anmärkningsvärda är motståndet mot att ens pröva deras analys. Under lång tid var det politiskt viktigare att isolera än att diskutera. Moraliska markeringar ersatte saklig prövning. Väljare som upplevde att deras oro inte togs på allvar sökte sig någon annanstans. När mandatfördelningen förändrades förändrades också samtalet.

Att ha haft rätt är dock inte en slutpunkt. Det är början på ett ansvar. När idéer går från att vara oppositionella till att påverka den förda politiken uppstår en ny prövning. Då räcker det inte att peka på andras misstag. Då krävs leverans. Då krävs prioriteringar som håller över tid.

Men en sak står klar. I frågor som rör migration, lag och ordning och statens grundläggande ansvar har Sverigedemokraterna varit före den bredare opinionen. Inte därför att de haft ensamrätt på sanningen utan därför att de vågade formulera problem som andra undvek.

Politikens yttersta domare är inte kommentariatet utan verkligheten. Och verkligheten har i allt fler avseenden bekräftat att SD har haft rätt. Nu ska vi inte kasta bort de framsteg vi gjort. Rösta på SD i valet 2026.