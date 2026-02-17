SD: Det ska inte vara olagligt att varna för pedofil

I en debattartikel i Aftonbladet presenterar företrädare för Sverigedemokraterna och regeringen flera åtgärder för att stärka kampen mot sexualbrott mot barn, bland annat skärpta straff, fler verktyg för polisen och utökade registerkontroller. En viktig del av förslagen är att se över förtalslagstiftningen, så att människor i större utsträckning ska kunna sprida uppgifter om personer dömda för allvarliga sexualbrott för att skydda sin omgivning.

Detta är ett steg i rätt riktning. I dag kan det i vissa fall vara juridiskt riskabelt att varna grannar, föräldrar eller föreningar för en person som tidigare dömts för sexualbrott mot barn. Resultatet blir att laglydiga medborgare tystnar, medan riskerna för barnen kvarstår. Ett samhälle som tar barns trygghet på allvar måste tydligt väga skyddet för potentiella brottsoffer högre än förövarnas intresse av anonymitet.

Det ska därför inte vara förtal att varna sin omgivning för en person som dömts för pedofilbrott, exempelvis i ett bostadsområde eller i sammanhang där barn vistas. Självklart måste lagstiftningen samtidigt skydda mot falska anklagelser, men när uppgifterna bygger på sanning och fastställda domar bör huvudprincipen vara enkel: medborgare ska ha rätt att skydda sina barn och varna varandra.

Detta borde ha gjorts för länge sedan. Det är en skam att Socialdemokraterna så länge styrt utan att ta tag i saken. Det krävdes att Sverigedemokraterna fick inflytande.