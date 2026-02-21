S mörkar ansvaret för elpriserna, Aurora-kabeln avslöjar dem

Länge har det sosse-täta norr skrattat åt de höga elpriserna i södra Sverige. Det kan de gott ha, var kommentarer man kunde höra. ”Vi som har försett dem med billig vattenkraft i alla år”, sades det. Nu, när Aurora-kabeln är i drift mellan norra Sverige och Finland, har skratten i norr tystnat. Nu har även norrlänningar och mellansverige fått smaka på elpriser som sätts på den EU-gemensamma elmarknaden.

En naturlig första reaktion hade ju varit att kritisera EU. Att på allvar diskutera om det är rätt och bra för Sverige att ingå i en gemenskap som kräver att en så livsnödvändig produkt som el ska handlas och prissättas på en öppen, konkurrensutsatt marknad. Men på den nivån vill varken röda Norrland eller Socialdemokraterna ha debatten. De pekar hellre finger på Tidöregeringen.

Med alla medel försöker nu representanter för framför allt Socialdemokraterna hävda att det var regeringen som gav Aurora-projektet grönt ljus 2023. Skulle det vara den enkla sanningen hade Aurora-projektet – en 38 mil lång kraftledning över land – varit Sveriges genom tiderna snabbaste infrastrukturprojekt. De som påstår att det är regeringens fel att Aurora kom till tror alltså att detta bygge tog blott två år. Visserligen hade det sannolikt kunnat vara praktiskt möjligt, om inte Sverige haft en miljöbalk nästan lika svårgenomtränglig som den polska landsgränsen mot Ryssland.

Det är korrekt att Tidöregeringen gav sitt slutgiltiga godkännande 2023. Men projektet startade redan 2017, då ansvarigt statsråd var ingen mindre än socialdemokraten Ibrahim Baylan, som vid den tidpunkten var Sveriges samordnings- och energiminister. Efter en ansökan 2017, officiellt via Svenska Kraftnät, beslutade EU att Aurora skulle få statusen av ett så kallat PCI-projekt (Project of Common Interest). Det politiska ansvaret för besluten låg med andra ord hos Socialdemokraterna – med stöd av Miljöpartiet. Sammanlagt har Sverige beviljats ca 127 miljoner euro för projektet.

Syftet med projektet var uttryckligen att jämna ut priserna i Norden. Socialdemokraterna och Ibrahim Baylan visste alltså vilka konsekvenser denna kabel skulle få. Men eftersom samma regering hade lovat Miljöpartiet att stänga ytterligare fyra fullt fungerande kärnkraftverk, var han och hans regering tvingade att försäkra sig om att Sverige skulle kunna öka elimporten de dagar vindkraftverken stod stilla och vattenreservoarerna var tomma, annars var risken för effektbrist uppenbar. Vid effektbrist krävs manuell nedstängning av hela eller delar av elnätet – annars riskerar samtliga maskiner och elprodukter som i stunden är anslutna att förstöras.

Det finns bara ett parti som bär det yttersta ansvaret för de höga elpriserna, och det är Socialdemokraterna. Det var de som halverade svensk kärnkraftsproduktion, och det var de som sedan försökt lappa och laga svensk elproduktion – vilket har resulterat i höga elpriser för svenska konsumenter och företag. Och detta gjordes utan att lyfta ett varningens finger. Trots att el på order av EU ska vara en konkurrensutsatt vara borde S-regeringen givetvis ha lyft följdeffekterna av att exempelvis Tyskland stängde ned alla sina kärnkraftverk – antingen genom att hårt kritisera Tyskland eller opponera sig i EU. Men ingendera gjorde Socialdemokraterna. De kände till följdeffekterna. Men sa ingenting. Att nu hävda att dagens regering bär ansvaret för att ha fullföljt ett Aurora-projekt som Socialdemokraterna själva startade är osant.

Socialdemokraterna har medvetet förstört den trygga svenska elproduktionen. Vi kan inte också låta dem förstöra debatten om det. Det är dags att sluta gå på Socialdemokraternas lögner om historiken kring svensk elproduktion. Istället borde vi börja kräva ansvar av dem.