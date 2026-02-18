Rätt av SD att betala Dumpens kostnader

Den senaste tidens debatt om att Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson valt att bidra ekonomiskt till de kostnader som uppstod efter att Dumpens medarbetare Sara Nilsson dömts för förtal har i flera avseenden blivit förenklad. Kritiken vilar ofta på antaganden som inte är självklara – dels en sammanblandning mellan juridiska och politiska sfärer, dels en ensidigt rättspositivistisk syn på lagens roll.

Att en partiledare eller ett politiskt parti donerar pengar till ett ändamål de anser viktigt innebär inte i sig något angrepp på rättsstaten. Det är ett politiskt ställningstagande som sker inom lagens ramar. I en demokrati måste politiska aktörer ha möjlighet att markera sina uppfattningar även i frågor där gällande lagstiftning leder till resultat de anser problematiska.

I dag upplever många medborgare att delar av förtalslagstiftningen fungerar bristfälligt och i vissa situationer ger utfall som inte överensstämmer med den allmänna rättsuppfattningen. När sådana upplevelser blir utbredda är det politikens uppgift att pröva om lagstiftningen bör förändras. Att hävda att politiker bör avstå från att ta ställning i sådana frågor innebär i praktiken att man kräver att de inte ska använda sitt mandat att ompröva lagar.

I detta sammanhang hänvisas ibland till principen om förbud mot ministerstyre, men den principen innebär endast att regeringen inte får ingripa i enskilda myndighetsbeslut. Den innebär inte att riksdagsledamöter eller politiska partier ska avstå från att kritisera lagstiftning, domar eller rättsliga konsekvenser och arbeta för förändring. Riksdagens ledamöter är lagstiftare, och deras uppdrag är just att bedöma när lagar behöver reformeras. Det är också värt att notera att Åkesson inte hävdat att domstolen dömt fel, utan att lagens utformning enligt hans mening är bristfällig.

Debatten präglas dessutom av vad som kan uppfattas som dubbla måttstockar. När uppmärksammade enskilda fall inom exempelvis migrationspolitiken lyfts fram kräver politiker ofta omedelbart lagändringar och hänvisar till rimlighet och rättskänsla. Att politiker uttalar sig om enskilda fall betraktas då sällan som problematiskt. När motsvarande sker i frågor som rör förtalslagstiftning möts det däremot ibland av kritik. Det är svårt att bortse från att ideologiska preferenser kan påverka hur dessa situationer bedöms.

En del av invändningarna bygger också på en snäv tolkning av rättsstatens principer, där rättspositivismen – uppfattningen att gällande lag bör accepteras oberoende av dess konsekvenser – ges en närmast absolut ställning. Problemet med en sådan hållning är att om lagens konsekvenser under lång tid uppfattas som orimliga av många människor riskerar själva systemets legitimitet att försvagas, särskilt om politiken inte försöker åtgärda problemen.

Ur ett rättsfilosofiskt perspektiv kan agerandet i stället förstås i en mer rättsrealistisk tradition, där lagen betraktas som ett instrument för samhälleliga mål snarare än ett värde i sig. Om en lag i ett enskilt fall anses leda till ett moraliskt problematiskt resultat kan politiska aktörer, genom lagliga handlingar – exempelvis ekonomiskt stöd efter en dom – markera att de anser att lagstiftningen bör omprövas.

Resonemanget rymmer även en konsekvensetisk dimension. Om Dumpens verksamhet uppfattas bidra till betydande samhällsnytta kan det för vissa framstå som rimligt att bära de ekonomiska konsekvenserna när lagstiftningen anses ha lett till ett materiellt felaktigt utfall. Straffets juridiska verkan kvarstår, men den politiska bedömningen av dess konsekvenser sätts i fokus.

Sverige står redan inför en situation där många medborgare upplever ett växande avstånd mellan lagstiftningens innehåll och den allmänna rättskänslan. Reaktionerna efter domen illustrerar hur stark denna känsla kan vara. Om människor börjar uppfatta lagar som orimliga och politiken inte reagerar riskerar förtroendet för institutionerna att bidra till en djupare legitimitetskris. I det perspektivet kan öppna politiska ställningstaganden vara mindre problematiska för rättsstatens stabilitet än en politisk tystnad inför lagar som uppfattas som felaktiga.