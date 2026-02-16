Magdalena Andersson vill göra maten dyrare

Så kom beskedet. Socialdemokraterna vill höja matmomsen från 6 % till 12 %. Redan innan SD-regeringens sänkning hunnit införas har Socialdemokraterna bestämt sig för att maten ska bli dyrare igen.

Socialdemokraterna har nu klargjort att den sänkta matmomsen inte ska bestå. När tiden anses mogen ska momsen höjas igen. Det betyder i klartext dyrare mat i svenska butiker, om Magdalena Andersson får makten.

Detta säger mycket om socialdemokratins ekonomiska reflexer. När staten behöver mer pengar är svaret nästan alltid detsamma. Högre skatter på vardagen. Matmomsen är särskilt lockande eftersom den betalas av alla. Resultatet blir att barnfamiljer, pensionärer och låginkomsttagare får ta den största smällen.

Sverigedemokraterna och Henrik Vinge har i stället sagt att man inte vill höja matmomsen igen. Skillnaden är tydlig. Den ena sidan ser matkassen som en skattebas. Sverigedemokraterna ser den som en levnadskostnad som redan pressar hushållen.

Politik handlar i slutändan om prioriteringar. Ska staten växa även om maten blir dyrare, eller ska politiken göra det lättare för människor att ha råd med vardagen? Finns det inte andra onödiga utgifter som kan prioriteras bort i statsbudgeten?

Socialdemokraternas besked ger ett tydligt svar. När de får välja kommer skatteintäkterna först – och hushållen sist.Valet 2026 kommer handla om sunt förnuft som får vardagen att fungera. Det står Sverigedemokraterna för. Mot det står en manisk reflex att hela tiden låta vanliga svenskar betala för politiska misslyckanden.

Låt momsen på livsmedel vara låg. Prioritera istället bort massinvandring, gröna bubblor och missriktat bistånd. Svenska folket ska inte behöva betala för politikernas misslyckanden längre.