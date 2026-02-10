Magda klagar på elpriserna – lät MP lägga ner kärnkraft

Svenska hushåll och företag betalar i dag priset för decennier av politisk kortsiktighet. Höga elpriser är inte en naturkatastrof. De är resultatet av medvetna politiska beslut där Socialdemokraterna steg för steg monterade ned det stabila energisystem som en gång gjorde Sverige till ett av världens mest konkurrenskraftiga industriländer.

Under 2010-talet stängdes flera fullt fungerande kärnkraftsreaktorer. Därmed försvann en stor del av den planerbara elproduktionen i södra Sverige. Resultatet blev ett elsystem med sämre effektbalans, större sårbarhet och kraftigt ökade prissvängningar. När vinden inte blåser eller när efterfrågan stiger saknas den stabila produktion som tidigare höll priserna nere. Då skjuter elpriserna i höjden och svenska hushåll får betala notan.

Socialdemokraterna försöker i efterhand hävda att elpriserna enbart beror på europeiska gaspriser och internationella faktorer. Det är en bekväm efterhandskonstruktion. Visst påverkar den europeiska marknaden prisbilden, men skillnaden mellan länder avgörs av hur robust den egna produktionen är. Länder med stabil planerbar produktion står starkare. Sverige valde i stället att politiskt pressa bort kärnkraften och ersätta den med mer väderberoende kraft. Det var ett medvetet risktagande och konsekvenserna ser vi nu varje månad på elräkningen.

När fyra reaktorer försvann minskade också systemets driftsäkerhet och möjligheten att leverera el där den behövs som mest. Industrin i södra Sverige möter i dag högre priser och större osäkerhet än tidigare. Investeringar som borde ha hamnat i Sverige riskerar i stället att hamna i andra länder med stabilare energiförsörjning. Detta är inte bara en energipolitisk fråga utan en fråga om jobb, tillväxt och nationell konkurrenskraft.

Den nuvarande SD-regeringen har i stället slagit in på en annan väg. Den erkänner att ett modernt industriland behöver planerbar fossilfri el och att kärnkraften därför måste byggas ut igen. Långsiktiga spelregler, statliga kreditgarantier och tydliga mål om ny kärnkraft är avgörande för att investeringar ska bli verklighet. Det handlar om att återupprätta det system som en gång gjorde svensk el billig, stabil och pålitlig.

Skillnaden mellan alternativen kunde knappast vara tydligare. Den socialdemokratiska linjen byggde på nedläggningar, osäkerhet och symbolpolitik. Den nuvarande regeringens linje bygger på produktion, stabilitet och realistisk energipolitik. Sverige står nu inför ett vägval. Antingen fortsätter vi på den väg som skapade elkrisen eller så återgår vi till en politik som sätter försörjningstrygghet och konkurrenskraft först.

Höga elpriser är inte ett mysterium. De är konsekvensen av politiska beslut. Och när besluten ändras kan också resultatet ändras.