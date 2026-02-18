Kaos i Socialdemokraterna – alla vill ha öppna gränser!

Väljare som vill ha kontrollerad invandring och krav på de som kommer till Sverige gör bäst i att inte rösta på Socialdemokraterna. Partiet gör nu uppror mot Magdalena Andersson. De vill ha migrationskaos och kriminalitet tillbaka.

Det som nu utspelar sig inom Socialdemokraterna är inte en vanlig intern diskussion. Det är ett uppror mot partiledningen som riskerar att spräcka partiet. Från lokalpolitiker, ledarsidor och opinionsbildare hörs allt oftare samma kritik: partiet har tappat sin riktning och talar med motståndarnas språk.

Partiledningen vill gå till val på stram migrationspolitik, men partiet håller inte med. Ska Socialdemokratin vara ett parti som definieras av internationell solidaritet, eller ett parti som konkurrerar med högern om vem som kan föra den stramaste politiken? Det är frågan från lokala företrädare.

Kritiken mot partiledningen visar hur djup sprickan blivit. När ledarskribenter från den egna rörelsen menar att partiet saknar en egen analys och i stället reagerar på vad motståndarna gör, avslöjas ett strategiskt vakuum. Ett parti som historiskt format samhällsdebatten riskerar nu att i stället följa den.

Det är därför temperaturen stiger. Fackliga företrädare, lokala partiföreträdare och opinionsbildare driver på för en återgång till en tydligare socialdemokratisk linje, medan partiledningen försöker balansera mellan väljartaktik och ideologisk kontinuitet. Resultatet blir ett parti som uppfattas som otydligt, och i politiken är otydlighet ofta katastrofal.

Inför valet 2026 står Socialdemokraterna därför inte bara inför en kamp mot politiska motståndare. Den avgörande striden kan komma att stå inom den egna rörelsen. Mellan dem som vill att partiet ska återvända till sin traditionella berättelse och dem som menar att maktpolitik kräver en ny kurs.

Socialdemokraterna är omogna avseende både migration, integration och kriminalpolitik. De har levt så länge i sin egen rosa bubbla att de inte klarar av att bryta med den destruktiva politiken. Partiledningen kanske rationellt inser vad som står på spel. Men partiet vill bara ha öppna gränser.