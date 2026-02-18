Jimmie Åkesson håller tal

Under onsdagskvällen släppte Sverigedemokraterna ett tal av partiledaren Jimmie Åkesson. I talet konstaterar han att valåret nu har börjat med att socialdemokraterna och vänsterliberal media går till attack.

Jimmie Åkesson kommenterar den aktuella diskussionen om möjligheten att återkalla permanenta uppehållstillstånd samt flera uppmärksammade fall av utvisning. Han säger att omläggningen av invandringspolitiken måste slutföras.

I sitt resonemang konstaterar han att förändringar i lagstiftning ibland får följder som slår mot enskilda individer på ett sätt som kan uppfattas som orättvist. Han understryker dock att syftet med de föreslagna reglerna inte är att drabba personer som lever ordnade liv och följer lagen. Samtidigt signalerar han beredskap att se över detaljer i regelverket för att säkerställa att det bättre speglar vad han beskriver som allmänhetens uppfattning om rimlighet och rättvisa.

Se hela talet nedan.