Har S ändrat sig även om invandringen – igen?

Att byta åsikt har kommit att bli ett signum för Socialdemokraterna. Sverige skulle inte gå med i Nato, men sen skulle vi göra det. Vi skulle ha kärnkraft, massa kärnkraftverk, och sen skulle vi inte alls ha det, för att nu ha det igen. Eller kanske inte. Från början skulle inga ukrainare ges asyl i Sverige, sa Magdalena Andersson. Sen skulle alla välkomnas. Hög invandring var en nödvändighet för Sverige, sen var den inte alls det. Bensinpriserna skulle före valet 2018 absolut inte höjas, för att sedan en månad senare höjas ordentligt. För några månader sedan tyckte S att det var jättebra att regeringen tog lån för att höja försvarsanslaget, för att strax därefter tycka att det inte alls var bra. Då blev det helt plötsligt oansvarigt.

Ja, så där har det hållit på, fram och tillbaka, under det senaste decenniet. Av det kan vi lära oss att det som utlovas av S i årets valrörelse enkelt kan vändas på. Det som lovas är inte det som lovas. Och det som inte lovas, lovas. Krångligt? Ja, lite. Men vi får ha visst överseende. De är ju socialdemokrater. De gör som de brukar. De vänder kappan efter vinden.

Tydligast blir det i migrationsfrågan. I deras partiprogram proklameras ”stram migrationspolitik”. Men ständigt sipprar den motsatta ståndpunkten ut och avslöjar att Socialdemokraterna kan vara av motsatt uppfattning. De håller alltså på att vända även i denna fråga – igen!

Morgan Johansson har varit en av dem som visat att de inte vet vilken fot de ska stå på. När hans vänsterkollega och LO-pamp Mats Erikson beskrev att Tidöpartierna håller på med ”etnisk rensning”, i samband med att Ludvig Aspling (SD) skröt över den sjunkande asylinvandringen som har mer än halverats från 739 asylsökande i januari 2025 till 316 sökande under samma månad i år, visade Morgan Johansson att han håller med genom att återpublicera inlägget på X. För tydlighetens skull: Erikson menade inte att det är svenskarna som utsätts för etnisk rensning, vilket annars vore lätt att tro eftersom andelen etniska svenskar faktiskt sjunker i svenskarnas land. Erikson, och därmed också Johansson, menade att det är asylinvandrarna som utsätts för etnisk rensning, redan innan de har fått uppehållstillstånd i Sverige! Ett långsökt resonemang, men återigen, det är socialdemokrater vi pratar om. Hos dem ligger inte alltid logiken närmast till hands.

De senaste veckornas upprörda känslor kring de så kallade tonårings- och bebisutvisningarna är ytterligare exempel på att de vacklar. Vill man ha en stram migrationspolitik måste det finnas regler som man också förhåller sig till och följer. Gör man inte det blir det svårt att kalla politiken för stram. Ändå anser Socialdemokraterna att det är legitimt att ifrågasätta reglerna. Enligt svensk lag är man myndig när man fyller 18 år. Enligt samma lagbok utvisas inget barn utan sina föräldrar, inte ens en åtta månader gammal bebis. Socialdemokraterna vill inte skilja på barn och vuxna. När vänstern pratar migrationspolitik är alla människor bebisar. I vänsterns värld är ingen myndig och kan därför inte utvisas.

Det finns en praktisk orsak till att Socialdemokraterna nu vill ändra sig i sak, och det är att sossarnas tre samarbetspartier är överens om att de vill ha ökad invandring. C, V och MP tror på ett rikare Sverige, både ekonomiskt och kulturellt, bara invandringen från framförallt tredje världen ökar igen. Just migrationsfrågan är kanske den enda fråga där de fyra partierna (S, MP, V och C) kan nå någon slags konsensus och bli det nödvändiga kittet i en vänsterkoalition. Socialdemokraterna kommer inte att äventyra ett framtida regeringssamarbete för en sådan, i deras ögon, banal fråga. Dessutom kan de i efterhand enkelt bortförklara åsiktsbytet med att de ”alltid har varit för hög invandring” och peka på ”internationell solidaritet” som en av partiets främsta hjärtefrågor.

Med andra ord är inriktningen av migrationspolitiken en lågoddsareorgan om det rödgröna laget vinner valet. Det blir återigen stora inflöden av migranter. Då kommer det verkligen finnas anledning att prata om etnisk rensning, men det lär vi inte få göra. Det kommer både Mats Erikson, Morgan Johansson och andra sossar att sätta stopp för. För även de demokratiska grundprinciperna har de bytt åsikt om, från att ha förespråkat yttrandefriheten till att nu aktivt vilja begränsa den.