En röst på SD kan rädda Sverige!

Sverige står inför ett vägval som kommer att prägla landet under lång tid framöver. Nuvarande SD-regeringen har tagit stora steg i rätt riktning, men mycket återstår att göra. Det är avgörande för Sveriges framtid att SD gör ett bra val och kan bilda regering med samarbetspartier.

Invandringen är en av de frågor som tydligast format dagens samhällssituation. Under lång tid har mottagandet varit större än samhällets integrationsförmåga. Resultatet har blivit områden där arbetslösheten är hög, där skolresultaten sjunker och där parallella sociala strukturer växer fram. I dessa miljöer har också kriminaliteten fått fäste. SD är det parti som konsekvent påtalat dessa problem och föreslagit lösningar. Detta gjorde man lång innan övriga partier vågade inse hur verkligheten såg ut.

Den grova kriminaliteten är i dag fortfarande en av Sveriges största samhällsutmaningar. Skjutningar, sprängningar och organiserade nätverk har förändrat bilden av landet. Många av dessa problem är nära kopplade till misslyckad integration och en migrationspolitik som under lång tid saknade tydliga krav. SD har tydligt betonat behovet av både en stramare migrationspolitik och tydligare krav på den som kommer till Sverige. Den som vill bli en del av det svenska samhället ska också acceptera landets lagar, värderingar och grundläggande normer. Men förutom det har man nu också gjort straffen hårdare och polisen mer resurser. Det måste bli konsekvenser för den som begår brott.

I denna diskussion måste även religiös extremism och islamistiska miljöer tas på allvar. Religionsfrihet kan aldrig innebära att parallella rättssystem, hedersförtryck eller antidemokratiska ideologier tolereras. Ett öppet samhälle kräver också att staten tydligt försvarar demokratiska principer och står upp mot de krafter som vill ersätta dem. Till detta kommer att Sverige är svenskarnas hem. Det måste invandrare och minoriteter acceptera.

Högerns politik handlar dock inte enbart om lag och ordning. Den handlar också om att stärka välfärden genom tydliga prioriteringar. Ett konkret exempel är ambitionen att göra tandvården mer tillgänglig och offentligt finansierad så att ingen ska behöva avstå nödvändig vård av ekonomiska skäl. En stark ekonomi, fler människor i arbete och bättre kontroll över offentliga utgifter skapar utrymme för sådana reformer.

Sverige har stora resurser och starka institutioner, men utvecklingen går inte automatiskt i rätt riktning. Om problemen med kriminalitet, misslyckad integration och växande otrygghet inte möts med tydliga politiska beslut riskerar situationen att förvärras. Därför handlar nästa val inte bara om olika politiska program utan om vilken riktning landet ska ta.

En röst på SD är för många väljare ett sätt att markera att Sverige behöver en ny kurs. En politik som prioriterar trygghet, ansvarstagande migration, fungerande integration och en välfärd som når alla medborgare kan bli början på den förändring som många efterfrågar. För dem som anser att utvecklingen gått åt fel håll kan just detta vägval bli avgörande för Sveriges framtid.

Skicka inte Sverige tillbaka till socialdemokraternas kaos. Rösta på SD!