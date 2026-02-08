Nu kampanjer eliterna för Socialdemokraterna

Den svenska valrörelsen har ännu inte börjat, men mobiliseringen är redan tydlig. Den sker inte enbart i partihögkvarter och kampanjorganisationer utan i ett vidare institutionellt landskap som under större delen av 1900-talet växte fram i nära symbios med socialdemokratins maktinnehav. Kyrkliga företrädare, offentligfinansierade organisationer, delar av civilsamhället, facken, kultursektorn och stora medieinstitutioner rör sig i dag allt tydligare i samma politiska riktning.

Det handlar inte om hemliga möten eller centrala order. Det handlar om incitament. Institutioner som byggts upp under en viss politisk epok tenderar att försvara den epoken när dess dominans hotas. Den socialdemokratiska eran skapade inte bara regeringar utan ett omfattande nätverk av organisationer vars ekonomiska, kulturella och institutionella positioner i många fall är beroende av att den gamla samhällsmodellen består.

Kyrkan och den moraliska opinionsbildningen

När kyrkliga ledare återkommande varnar för nationalism och beskriver nationell identitet som ett moraliskt problem snarare än en legitim politisk hållning placeras kyrkan i praktiken i centrum av samtidens politiska konfliktlinjer. Uttalandena presenteras som värdegrundsbaserade resonemang men deras politiska effekt är tydlig. De sammanfaller med de frågor som definierar dagens blockpolitik och förstärker därmed en världsbild som ligger nära den historiska socialdemokratiska samhällsvisionen.

Kyrkan fungerar därmed inte längre enbart som religiös institution utan också som en opinionsbildande aktör i den politiska idéstriden.

Bidragssystemet och civilsamhällets mobilisering

Den svenska civilsamhällsmodellen bygger i hög grad på offentliga bidrag. Organisationer, studieförbund och projektfinansierade nätverk är ofta beroende av statlig och kommunal finansiering för sin verksamhet. När regeringar försöker reformera bidragssystem eller skärpa kraven på redovisning och verksamhetsinriktning möts detta därför snabbt av mobilisering.

Debatterna kring studieförbundet Ibn Rushd och bidrag till organisationer med kopplingar till exempelvis Islamic Relief har visat hur starkt systemet reagerar när finansieringsmodellen ifrågasätts. Under ytan handlar konflikterna inte bara om värdegrundsfrågor utan om ekonomiska strukturer. När hela sektorer är beroende av offentliga medel blir deras politiska reflex att försvara den ordning som garanterar finansieringen.

Partinära finansieringsstrukturer och organisationsmakt

Socialdemokratins historiska styrka har inte enbart vilat på väljarstöd utan på ett omfattande organisatoriskt ekosystem. Fackliga organisationer, sidoorganisationer och ekonomiska verksamheter har under lång tid skapat ett finansiellt och organisatoriskt övertag. Intäkter från partinära lotteriverksamheter har fungerat som stabil finansieringskälla och bidragit till en kampanjkapacitet som få andra partier kunnat matcha.

När denna modell ifrågasätts möts kritiken snabbt av institutionellt försvar, inte bara från partiet utan från hela det nätverk som är knutet till strukturen. Ekonomiska incitament skapar politisk lojalitet.

Public service, medielandskapet och den ideologiska tyngdpunkten

Public service spelar en avgörande roll i svensk opinionsbildning och har därför blivit föremål för återkommande kritik. Interna vittnesmål, analyser och journalistiska granskningar har pekat på en journalistisk kultur där perspektivval, ämnesprioriteringar och experturval ofta lutar åt samma värderingsmässiga riktning som länge dominerat svensk politik. Liknande debatter förs kring BBC i Storbritannien, där frågan om institutionell balans blivit en central politisk konflikt.

I Sverige har rapporteringen kring internationella konflikter, inte minst Ekots bevakning av Gaza, blivit föremål för omfattande kritik och anklagelser om obalans. Samtidigt driver både Sveriges Television och Sveriges Radio återkommande argument för ökade resurser och förstärkt finansiering. Kombinationen av ideologisk kritik och resurskrav gör att institutionerna själva blir aktörer i den politiska konflikt som rör deras framtida roll.

När Socialdemokraterna behandlas annorlunda

Ett av de mest känsliga inslagen i svensk politisk debatt är frågan om mediebevakningens asymmetri. Skandaler som rör borgerliga partier och Sverigedemokraterna får ofta ett snabbt och intensivt genomslag, medan motsvarande händelser kopplade till socialdemokratin i flera fall behandlas mer återhållsamt eller snabbt försvinner ur nyhetsflödet. Diskussionen kring affärerna kopplade till AIP och andra partinära strukturer illustrerar detta mönster.

När rapporteringen blir kortlivad, försiktigt formulerad eller snabbt ersätts av andra nyheter uppstår ett tydligt intryck av skillnad i journalistisk behandling. Detta förstärks av att flera av landets största opinionsbildande plattformar historiskt haft organisatoriska eller ideologiska band till arbetarrörelsen. Kombinationen av historiska kopplingar, rekryteringsmönster och journalistiska miljöer skapar en strukturell tyngdpunkt i medielandskapet som påverkar hur politiska konflikter gestaltas.

Det är därför inte överraskande att stora medier – från ledarsidor och kulturredaktioner till tv-debatter och nyhetsprioriteringar – ofta hamnar i samma politiska riktning i avgörande systemfrågor. Den som följer rapporteringen över tid kan se ett tydligt mönster där Socialdemokraterna oftare behandlas som det politiska normalalternativet, medan systemkritiska rörelser behandlas som avvikelser från normen.

Kommunala maktnätverk och lokala strukturer

På lokal nivå framträder sambandet mellan politisk dominans och institutionella nätverk ännu tydligare. I kommuner där samma parti styrt under mycket lång tid har ett omfattande system av projekt, organisationer, kulturinstitutioner och samarbeten vuxit fram kring den politiska makten. Konflikter kring styrning och resursfördelning i exempelvis Malmö visar hur politiska maktskiften inte bara handlar om ideologi utan om kontrollen över ett helt system av ekonomiska och organisatoriska resurser.

När maktbalansen förändras reagerar därför inte bara partiapparaten utan ett helt lokalt ekosystem av institutioner som byggts upp under decennier.

En historisk elit försvarar sin epok

När man betraktar helheten framträder en tydlig struktur. Kyrkliga uttalanden, civilsamhällets mobilisering kring bidragssystem, partinära finansieringsstrukturer, public service-institutionernas resurskrav, medielandskapets ideologiska tyngdpunkt och kultursektorns återkommande politiska upprop pekar i samma riktning. Institutioner som vuxit fram under den socialdemokratiska epoken reagerar när den epoken inte längre framstår som självklar.

Detta är inte en samordnad plan. Det är en historisk reflex. Varje långvarig maktordning skapar med tiden en samhällselit vars ekonomiska och institutionella intressen sammanfaller med den politiska modell som byggt deras ställning. När väljarna börjar röra sig bort från denna modell mobiliserar eliterna sina resurser, sina organisationer och sin opinionsbildning.

Den mobilisering som nu pågår handlar därför om mer än ett valresultat. Den handlar om huruvida den samhällsstruktur som dominerat Sverige i nästan ett sekel ska bestå. Och i denna strid har stora delar av det gamla systemet redan valt sida.