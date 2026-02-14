Dumpen hjälper barnen. Åkesson hjälper Dumpen. Nu måste vi hjälpa Åkesson

När ansvariga utgivaren för Dumpen dömdes för grovt förtal väcktes en avgörande fråga: ska den som avslöjar personer som söker sexuella kontakter med barn riskera hårdare konsekvenser än dem som jagar barnen?

Dumpen har gång på gång visat hur omfattande problemet är. Genom att synliggöra förövarna har man bidragit till att skydda barn och pressat samhället att ta hotet på större allvar. Samtidigt visar domen att lagstiftningen inte är anpassad till den verklighet vi lever i.

När Jimmie Åkesson valde att ekonomiskt stötta Dumpen var det mer än en symbolisk handling. Det var ett tydligt politiskt budskap om att lagar måste kunna förändras när de står i konflikt med barns säkerhet. Ska samhället stå på barnens sida måste också lagstiftningen göra det.

Politiska förändringar sker inte av sig själva. De sker när väljare ger mandat åt dem som driver förändringen. Vill man ha en stramare rättspolitik, starkare fokus på brottsbekämpning och tydligare stöd till initiativ som skyddar barn, då krävs också politiska beslut som speglar den viljan.

Samtidigt kan inte allt ske över en natt. Sverigedemokraterna måste kompromissa och förändring tar tid. Det är också viktigt att lagändringar hör genomtänkt och på ett sätt som inte ställer till skada.

Dumpen hjälper barnen. Åkesson hjälper Dumpen. Nu är det upp till väljarna att avgöra om de vill hjälpa Åkesson. Bara så kan vi fortsätta rädda Sverige och förändra det som är fel.