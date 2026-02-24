Christoffer Jonsson: Islamismens framväxt i Storbritannien

Storbritannien är ett land känt för sina vackra landskap, Harry Potter, Sherlock Holmes, James Bond och kungafamiljen. Nu är Storbritannien dock mer känt för den radikalisering som växer i det toleranta landet, särskilt i frågor som rör islamism och vänsterextremism. Men vad gör de brittiska myndigheterna åt den radikalisering som breder ut sig? Ingenting – de låter den växa obehindrat.

Palestine Action är en omstridd organisation i Storbritannien som genomför aktioner mot företag och industrier med kopplingar till Israel. I augusti 2024 genomförde sex aktivister från gruppen en aktion mot Elbit Systems i Bristol. Lokal polis larmades till platsen, där aktivisterna uppges ha hotat vakter med släggor och sprutat ner dem med brandsläckare. Aktivisterna gjorde våldsamt motstånd mot både poliser och vakter.

En av poliserna, polisassistent Kate Evans, hamnade på marken och träffades av ett slag med en slägga. Hon fick ryggraden bruten och behövde genomgå en lång rehabilitering.

Hela händelseförloppet, där aktivisten slår Evans, är inte hörsägen – det finns filmat eftersom polisen bar en kroppskamera på sin väst. Vad blev det för rättvisa för polisassistent Kate Evans, som fick ryggraden bruten, eller för företaget Elbit Systems som var måltavla? Domstolen friade samtliga sex aktivister.

Jag har ofta förtroende för det västerländska rättssystemet, men var är rättvisan när aktivister som vill sabotera ett företag och under sin aktion allvarligt skadar en polis blir friade?

Den brittiska domstolen terrorstämplade aktivistgruppen i samband med denna aktion och en annan aktion som ägde rum vid en militärbas. Nu har domstolen även fastslagit att terrorstämplingen var olaglig. Domstolen, som ska skipa rättvisa och värna folket, har därmed ökat incitamenten för aktivistgruppen att fortsätta och genomföra ännu grövre aktioner. Kommer fler poliser att skadas nästa gång?

Den brittiske politikern Lord Walney kritiserade domstolens beslut och sade att det ”riskerar att skicka en signal om att vänsterextrema aktivister kan hålla landet som gisslan”.

Islamismens framväxt i Storbritannien har under en tid rapporterats om och debatterats. Organisationen Al-Amal Lebanese Community publicerar bilder från scoutgruppen Islamic Message Scout Association, som är baserad i Libanon men även har en brittisk gren. I ett av videoklippen, filmat i en moské i London, syns små barn i scoutkläder till bakgrundsmusik med texten: ”Vi högg av judarnas huvuden från Haiders högra hand.”

Tidigare har det libanesiska ungdomsförbundet hyllat attacken den 7 oktober, som de beskrev som ”heroiskt motstånd för att rena al-Aqsa från sionistiska bosättares intrång”.

Moskén där den brittiskbaserade scoutgruppen haft sina aktiviteter har, enligt granskningar från The Jewish Chronicle, kopplingar till regimanhängare i Iran. Avslöjandet varnar för att extremistiska shiamuslimska grupper med kopplingar till den islamiska regimen i Iran kan radikalisera barn genom att driva ungdomsförbund.

Storbritanniens framtid ser inte ljus ut när moskéer med kopplingar till diktaturer radikaliserar barn med terrorromantik och judehat. Ljuset blir allt svagare när aktivister som begått inbrott och allvarligt skadat poliser frias av det rättssystem som är satt att skydda allmänheten.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson