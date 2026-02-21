Christoffer Jonsson: EU finansierar palestinsk antisemitism

Europeiska unionen tror starkt på en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina. Den Palestinska myndigheten anses vara det legitima styret över de palestinska områdena, men västerländska länder vill se att myndigheten ”reformeras” – något som aldrig riktigt specificeras. Den större frågan är dock om det faktiskt går att reformera den Palestinska myndigheten.

Organisationen Jewish People Policy Institute (JPPI) studerade myndighetens nyhetstidning Al-Hayat Al-Jadida och dess upplagor mellan januari 2022 och augusti 2025. JPPI fann att en femtedel av tidningens innehåll består av antisemitiskt material.

En annan organisation som återkommande granskar palestinskt material är Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE). Organisationen släppte en studie om den Palestinska myndighetens läroplan för åren 2025 och 2026, där flera exempel visade att palestinska studenter indoktrineras i antisemitism och våldsbejakande islamism – där jihad bland annat beskrivs som islams höjdpunkt.

I läroplanen för sjundeklassare får eleverna lära sig att israeler slår barns huvuden framför deras mödrar, att de stympar kvinnor för att stjäla deras juveler, samt att det existerar en judisk konspiration för att överta al-Aqsamoskén.

Medan sjundeklassarnas läromedel innehåller antisemitiska konspirationer, ser det annorlunda ut för nästa årskurs. Åttondeklassare möter mer explicit våldsbejakande islamism, där elever i arabiska läroböcker studerar specifika ord och meningar som ”självmordsbombare” och hur man med palestinska dolkar skär halsen av en israel.

Återkommande i den Palestinska myndighetens skolmaterial hyllas Dalal al-Mughrabi, som ledde en massaker i Israel 1978 där 38 personer mördades, varav 13 barn. IMPACT-SE noterade att hyllandet av al-Mughrabi fortsätter i skolmaterial, bland annat för femteklassare.

En annan uppseendeväckande policy som den Palestinska myndigheten bedriver är deras martyrfond, känd som ”pay-for-slay”. Myndigheten betalar en palestinsk terrorist eller hans familj för att ha begått terrorattacker i Israel. De utbetalda summorna uppgår årligen till miljardbelopp.

Israel släppte 250 palestinska fångar som avtjänade livstidsstraff för mord, i utbyte mot att 20 israeler i gisslan i Gaza frigavs. Palestinian Media Watch kalkylerade hur mycket pengar fångarna erhållit genom myndighetens policy. De 250 fångarna, som fick bo på ett lyxhotell i Egypten, delade på drygt 70 miljoner dollar.

I åratal har västerländska länder, antingen själva eller via EU, finansierat den Palestinska myndigheten. Detta innebär att bistånd som varit avsett för hållbar utveckling i de palestinska områdena sannolikt har finansierat en myndighet som skapar nästa generations terrorister.

Istället för att gå hårt åt myndigheten med kraftfulla sanktioner skickade man hundratals miljoner euro med villkoret att myndigheten skulle reformeras. Detta villkor har uppenbarligen inte uppfyllts, då myndigheten under president Mahmoud Abbas – som inte hållit val sedan 2008 – har bidragit till en destruktiv kultur i de palestinska områdena, präglad av antisemitiska konspirationsteorier och våldsbejakande islamism.

Europeiska unionen kan inte tala i fina ord om att den strävar efter en tvåstatslösning samtidigt som den i praktiken nästan villkorslöst finansierat en aktör som genom olika incitament odlar ett strävande efter att utplåna hela den judiska staten Israel.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson