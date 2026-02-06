Carl Eos: Högertjejer är framtiden

Tillsammans med flera andra gör jag videopodden Skratta eller gråta som kommer ut med tre avsnitt i veckan. I onsdags hade vi besök av Ungsvenskarnas ordförande Denice Westerberg, vilket gav mig tillfälle att reflektera över att kvinnor till höger alltid möts av fientlighet från kvinnor till vänster. Du kan titta på avsnittet här.

För så är det nämligen. Jag har intervjuat och frågat ut ganska många unga konservativa tjejer i Sverige det senaste året. Alla säger att det enda problemet med att vara kvinna och höger är vänstertjejerna.

Högertjejer är fantastiska just eftersom de står upp för sig själva och vägrar anpassa sig till vänsterliberala dogmer. Paradoxalt nog är det ju så att vi konservativa är motsträviga. Vi vägrar anpassa oss efter makten. Det gäller konservativa kvinnor i än högre grad än konservativa män.

Kvinnor är nämligen mer vänster och män mer höger. I alla fall just nu och i alla fall i Sverige. Det gör att högerkvinnor möter kvinnor som är vänster och som är mycket fördömande och ofta rent aggressiva. Kvinnor ska ju inte vara höger. Det är vad de som jag intervjuat har sagt till mig.

På min fråga om varför kvinnor är vänster svarade Denice att det kan ha att göra med att vänstern anses stå för mer mjuka frågor. Jag är själv inte säker på att det är hela svaret. Jag tror att det också är så att kvinnor oftare anpassar sig till det som anses vara den lätta åsikten. I Sverige idag är den lätta åsikten den som passar in i den vänsterliberala världsbild som dominerar media, kultur och de stora institutionerna.

Högern har istället kallats ett manligt uppror. Det kan mycket väl ligga något i det. Högern av idag är ett uppror mot just den vänsterliberala hegemonin, och där ingår exempelvis föreställningen om att det inte är skillnad på män och kvinnor. Ibland har det talats om att vår kultur feminiserats.

Trots det tror jag att det kommer finnas minst lika många kvinnor bland högerns framtida ledare. Särskilt den nya generationen högertjejer har slutat vara rädda för manliga och kvinnliga matriarker inom det vänsterliberala etablissemanget. Högertjejerna är vad vänstertjejerna skulle vilja vara: Starka, reflekterande och ansvarstagade.

Jag utnämnde i podden visst Ebba Busch till Sveriges ”högerdrottning” men hon kan nog räkna med konkurrens framöver. Kanske av Denice. Nästa svenska högerdrottning.