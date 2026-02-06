Carl Eos: Euro utan folkets ja? Centerpartiet sviker demokratin

Centerpartiet vill kringgå folkomröstningen och göra valet 2026 till ett val om att införa euro i Sverige. Låt dem få som de vill. Rösta på Sverigedemokraterna och behåll kronan.

Centerpartiets nya linje i eurofrågan borde få varje demokrat att reagera. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger öppet till SVTs 30 minuter att Sverige bör införa euron men att det inte behövs någon folkomröstning om saken.

Detta trots att svenska folket redan har sagt nej. I folkomröstningen 2003 röstade en tydlig majoritet emot att ersätta kronan med euron. Att nu vilja genomföra samma historiskt stora förändring utan att åter fråga väljarna är inte bara politiskt arrogant, det är ett direkt ifrågasättande av principen att avgörande maktöverföringar ska förankras hos folket.

Centerpartiet menar att eurofrågan kan avgöras i ett vanligt riksdagsval. Men ett val handlar om hundratals frågor samtidigt. Att ersätta kronan, en central del av svensk ekonomisk självständighet, är ett beslut som förtjänar ett tydligt ja eller nej från medborgarna själva, inte ett indirekt mandat som politiker tolkar i efterhand.

När politiker börjar tala om att kringgå folkomröstningar i frågor där de riskerar att förlora uppstår en obehaglig fråga. Är det verkligen väljarnas vilja som ska styra, eller elitens?

För den som vill att Sverige ska behålla kronan och samtidigt inte rösta på socialistiska eller miljöpartistiska alternativ återstår i praktiken bara ett tydligt parti: Sverigedemokraterna. I eurofrågan har de varit konsekventa motståndare medan flera andra partier successivt rört sig mot ett införande.

Euron är inte en teknisk detalj. Det handlar om ekonomisk självbestämmanderätt, nationell handlingsfrihet och respekt för folkviljan. Den som vill avskaffa kronan utan att först fråga svenska folket visar att demokratin väger lätt när den står i vägen för den egna politiska agendan.