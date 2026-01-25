Carl Eos: Vill ens Magda sitta i Magdas regering?

Redan innan valrörelsen 2026 har tagit fart tornar ett välbekant problem upp sig. Socialdemokraterna saknar ett trovärdigt svar på hur Sverige ska styras efter valet. Magdalena Andersson vill återvända till statsministerposten, men hennes regeringsprojekt präglas av motsättningar, osäkerhet och interna ultimatum.

Vänsterpartiet kräver ministerposter. Efter år av samarbete utan formellt inflytande har partiet slagit fast att tiden för stöd utan makt är över. Samtidigt säger Centerpartiet att de inte kan sitta i en regering där Vänsterpartiet har statsråd. Här finns ingen uppenbar kompromiss. Antingen bryts ett löfte eller så faller regeringen redan innan den bildas.

Centerpartiets hållning förvärrar situationen ytterligare. Partiet medger öppet att de inte vet vilken regering de vill stödja eller ingå i förrän efter valet. Väljarna förväntas alltså rösta utan att få veta vilket regeringsalternativ deras röst bidrar till. Det är inte ansvarstagande mittenpolitik utan politisk osäkerhet.

Miljöpartiet ställer samtidigt ett hårt ultimatum. De vägrar sitta i regering om inte all ny kärnkraft stoppas. Detta sker i ett läge där Sverige står inför växande elbehov, pressad industri och ett energisystem som redan är ansträngt. Att göra energipolitiken till ett förhandlingskort riskerar att slå direkt mot tillväxt, jobb och konkurrenskraft.

Som om inte detta vore nog vill Miljöpartiet låta 12-åringar byta kön och stoppa möjligheten att dra in medborgarskap för gängkriminella.

Mitt i denna röra står Magdalena Andersson själv. Erfarenheterna från 2021 och 2022 visar hur snabbt en socialdemokratisk statsminister kan bli gisslan hos småpartier och tillfälliga majoriteter. Sverige minns en period präglad av budgetkriser, regeringsavgångar och politiska nödlösningar. Frågan är om Andersson ens vill leda en regering som från dag ett balanserar på randen till sammanbrott.

Konsekvenserna av denna osäkerhet är allvarliga. Vad händer med kampen mot kriminaliteten när regeringen är upptagen med att hålla ihop sitt eget underlag? Gängkriminalitet bekämpas inte med oklara mandat och interna förhandlingar utan med långsiktighet, tydliga prioriteringar och handlingskraft.

Samma sak gäller samhällsekonomin. Företag och investerare behöver stabila spelregler. Kommuner och regioner behöver veta vilka förutsättningar som gäller. Perioden 2014 till 2022 visade vad som händer när Sverige styrs av svaga minoritetsregeringar. Fallna budgetar, brutna överenskommelser och en politik som ändrade riktning från år till år.

Orkar Sverige verkligen med ännu en mandatperiod präglad av kriser och osäkerhet? Frågan är om ens Magda själv vill sitta i Magdas regering.

Valet 2026 blir därför ett vägval. Antingen fortsätter Sverige på den inslagna vägen med socialdemokratiskt regeringsbygge som bygger på motsägelsefulla krav och tillfälliga kompromisser. Eller så väljer väljarna ett tydligare alternativ. Högern erbjuder ett mer sammanhållet regeringsunderlag och en politik som sätter lag och ordning, stabilitet och långsiktighet i centrum.

Sverige har inte råd med fler politiska experiment. Inte fler regeringar som knappt vet om de kan styra landet. Inte mer osäkerhet i en tid som kräver tydlighet och ansvar.