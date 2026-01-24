Sossarnas parhäst MP lever på fantasier

I veckan framträdde MP:s språkrör Daniel Helldén i SVT:s 30 minuter. Det som framkom där var ett mardrömsscenario för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Sossarnas tidigare förtrogna parhäst MP träder nu fram som en bångstyrig pubertetsunge som inte alls tänker ställa upp på det Socialdemokraterna säger sig vilja genomföra. Det är Socialdemokraterna som ska ändra sig, inte vi, menar Daniel Helldén.

Kärnkraft blir det definitivt inte, meddelar Daniel Helldén. Det är för dyrt och omöjligt att bygga. Det kommer att kosta upp emot 800-900 miljarder kronor, säger han, fast regeringens utredning kommit fram till att beloppet är 400 miljarder. Det vill inte MP ställa upp på. Istället tror partiet fortsatt på konstant lagom mycket vind (vindkraften ger bara el när det blåser lagom) och kraftiga klimatförändringar med en sol som lyser mer och oftare även på våra nordliga breddgrader.

– Vi kan inte sitta i en regering som bygger kärnkraft, säger Daniel Helldén.

MP:s Daniel Helldén pratar gärna kostnader när det gäller kärnkraften, men inte när det gäller deras förslag om förkortad arbetsvecka (35 timmar). Där har han ingen aning om vad det kommer att kosta. Han och MP har inte ens räknat på förslaget. Och vem som ska betala, staten (läs: skattebetalarna) eller företagen, vet han inte heller. Men ändå tycker han att det är ett bra förslag. Kostnaden är inte relevant i sammanhanget, menar Helldén, och viftar bort både Svenskt Näringsliv och Konjunkturinstitutet som har räknat på förslaget och kommit fram till att Sverige kommer att tappa minst 500 miljarder kronor i BNP varje år.

Helldén anser alltså att Sverige har råd att göra Sverige 500 miljarder fattigare varje år, men kan inte investera i kärnkraft för ett engångsbelopp på 400 miljarder, vilket Daniel Helldén fräckt nog dubblade i sin SVT-intervju, och som i sin tur genererar tillförlitlig och icke väderberoende el som gör att företag kan bedriva sina verksamheter och förse billigare el till privatpersoner.

MP har under åren utmärkt sig som ett av de mest verklighetfrånvända partierna i riksdagen. Både idén om kortare arbetsvecka och det förödande, ja rent av ruinerande, kärnkraftsmotståndet förstärker partiets renommé som aktivistiskt.

Men aktivismen stannar inte där.

Hårdare straff och tuffare tag mot gängkriminaliteten blir det inte heller. 13-åriga mördare ska inte sättas i fängelse, menar Helldén. Det är synd om dem som skjuter ihjäl människor. Därför säger partiet nej till ungdomsfängelse, sänkt straffbarhetsålder, visitationszoner och dubbla straff för gängkriminella. Inte heller tänker de ställa upp på att medborgarskap för gängkriminella ska kunna återkallas.

– Kommer ni att riva upp detta? frågar programledaren Anders Holmberg.

– Ja, svarar Daniel Helldén. Konstigt att man ens föreslår sänkt straffbarhetsålder, säger han.

Sammantaget blir en S-regering som tar stöd av MP ett nytt mörker för Sverige. Svenska företag kommer inte att kunna förlita sig på trygg elproduktion. Elen blir dyrare. Investeringarna minskar vilket ger högre arbetslöshet. Detta förstärks ytterligare av ökade kostnader med kortare arbetsvecka, något som även Socialdemokraternas Annika Strandhäll har föreslagit. Samtidigt kommer svenska mördare att gå fria tack vare sin låga ålder, och gängkriminella fortsätter att resa runt världen med svenska pass. Allt detta säger många så klart nej tack till, men av erfarenhet vet vi att Socialdemokraterna inte är som alla andra människor. De struntar i att Sverige blir farligare och fattigare, bara de får sitta vid makten.