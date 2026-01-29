Carl Eos: Fredrick Federley och Centerpartiets barnkära män

Fredrick Federley är tillbaka, nu på Centerpartiets lista i Region Dalarna. Samma man som tvingades lämna Europaparlamentet efter att det avslöjats att han levt med en dömd barnsexualförbrytare, och som därefter gett motstridiga uppgifter om vad han visste. Frågan är om väljarna är beredda att förlåta. Och om Centerpartiet kan tvätta bort bilden av att vara ett parti för barnkära män.

Fredrick Federley är tillbaka i det politiska ljuset, nu högt upp på Centerpartiets lista i Region Dalarna. Federley var under nästan två decennier en av Centerpartiets mest synliga profiler som riksdagsledamot, Europaparlamentariker och vice ordförande i partiet. Allt rasade i december 2020 när det avslöjades att han levt i ett samboförhållande med en man dömd för grova sexualbrott mot barn.

Federley kände till att hans sambo var dömd för omfattande våldtäkter mot barn och andra sexbrott, inklusive grovt barnpornografibrott. Ändå agerade han inte innan media avslöjade saken. Han visste om den dömde mannens historia redan innan relationen blev offentlig kännedom, vilket senare bekräftades av partiets ledning.

Saken rör alltså mycket grova brott. Federleys sambo var dömd till nio års fängelse för 22 fall av grova våldtäkter mot barn i åldrarna 6 och 9 år.

Men det handlar inte bara om vetskapen. Det handlar om berättelsen han gav väljarna och partiet. Först beskrevs det som en “närstående” person i ett privat sammanhang. Snart stod det klart att Federley både levt ihop med och haft relation med mannen under mer än en kort period, och att han inte omedelbart delgett den informationen till partiledningen. Dessutom försökte Federley ge sken av att han inte fullt ut kände till vad mannen dömts för, vilket Expressen kunde visa inte stämde.

Att nu se honom på en lista inför framtida val är provocerande för många. Men Federleys fall är inte det enda. Centerpartiet har de senaste åren hanterat ytterligare skandaler. Den tidigare regionpolitikern Gustav Hemming avgick i december 2024 efter misstankar om sexuellt ofredande mot ett barn, en utredning som nu har lett till åtal och dom för sexuellt ofredande.

En lokal centerpolitiker i Tomelilla, Christer Yrjas, lämnade sina politiska uppdrag i december 2020 efter att det uppdagats att han bodde med en man som dömts för bland annat grova sexuella övergrepp mot barn och upprepade barnpornografibrott. Centerpartiets ordförande i Kungsör avslöjades i en konfrontation med Dumpen. I Västmanlands läns tidning skrev Lisa Bjurwald att partiet måste ta tag i sina sex- och pedofilproblem.

Fler debattörer har tagit upp frågan om det finns något strukturellt eller ideologiskt fel i Centerpartiet. I en läsvärd artikel skrev Jens Ganman följande: ”Det gamla Centerpartiet är snart utplånat. Annie Lööf och Fredrick Federley introducerade ett nytt paradigm. Modernt. Gränslöst. Normbrytande.”

Det är svårt att komma ifrån bilden av att den sexuella friheten har blivit alldeles för fri och övergått i övergrepp. Det är en historik som Centerpartiet inte visar några tecken på att behandla med allvar.

Politiker kan bli lurade, blir kära i fel personer, eller begå privata misstag. Men när misstaget handlar om att vara sambo med en dömd barnvåldtäktsman, och när politikern ifråga först ger en ofullständig bild av sin kännedom, då är det en fråga om omdöme. Är skandalerna tecken på naivitet, dåligt omdöme eller en kultur inom partiet? Förstår man inte allvaret i alla kopplingar till barnpornografi och sexuellt våld?

Det förefaller orimligt att placera Federley på en lista och hoppas att väljarna glömt. Det väcker frågor om Centerpartiets interna hantering av moralisk prövning. Har partiet tillräckliga mekanismer för att bedöma när någon är olämplig för politiskt förtroende? Kanske borde Centerpartiet skriva en vitbok om pedofilin inom partiet, som Ivar Arpi föreslog.

I ett Sverige där vi samtidigt ser ökade diskussioner om sexuella övergrepp, där brott som barnpornografi och våld mot barn är i centrum för debatt, och där offer och deras familjer kräver ansvarstagande snarare än ursäkter, är det på sin plats att fråga om Federleys återkomst är ett tecken på politisk blindhet.

Robin Andersson kunde styckmörda en ung tjej trots att han tidigare dömts för barnpornografibrott och för att ha försökt kidnappa en flicka. När en man på Ekerö försökte varna för Robin blev han själv istället dömd för förtal. Med politiker som Federley är det kanske inte konstigt att svensk lagstiftning är så naiv och skadlig.

Det finns naturligtvis inget som hindrar Fredrick Federley från att ställa upp som kandidat för Centerpartiet. Men väljarna bör fråga sig om de vill ha honom som sin representant.