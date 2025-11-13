Topp-sosse: Kritik är ”hat och hot”

Ebba Busch delade en video om Socialdemokraternas linje i frågan om tvångsblandning av bostadsområden. Hon gjorde det för att belysa en politik som väcker både oro och frustration hos många väljare. Socialdemokraternas idé om att ”blanda” områden genom aktiv styrning är ett ingrepp som förtjänar offentlig granskning, och det är självklart att lyfta fram exempel som illustrerar vad denna politik innebär.

Sakfrågan är allvarlig och handlar om hur Socialdemokraterna förbereder aktiv och storskalig omvandling av svenska bostadsområden genom att bygga hyresrätter. Jag har skrivit om frågan ingående.

Socialdemokraten Aida Hadzialic svarar däremot inte på sakfrågan. I stället hävdar hon att delningen av videon ”leder till hat och hot”. Det är ett effektivt men ohederligt sätt att slippa försvara en impopulär politik. Genom att förskjuta fokus från innehållet försöker hon avväpna kritiken utan att bemöta den.

Politiker måste tåla att deras förslag granskas, ifrågasätts och kritiseras. Skarp debatt är inte hat, och att uppmärksamma problematiska konsekvenser av en politik är inte ett hot. När makthavare börjar använda ”hat och hot”-argumentet som sköld mot kritik är det inte för att skydda demokratin. Det är för att skydda sig själva.Vi behöver en öppen, rak och ärlig debatt. Kritik är nödvändig. Försök att tysta den är det verkliga problemet.

Kanske var det väntat att inte minst socialdemokrater skulle börja använda en allvarlig debatt om hotbilder som förevändning för att slippa kritiseras. Men skamlösheten gör mig ändå nedstämd.