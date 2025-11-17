Thand Ringqvist: SD ska stoppas med kaffe

Centerpartiet ska stoppa SD. Det meddelade partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist. Och året är inte 2014, utan det var budskapet som hon förmedlade under sitt installationstal förra veckan. Eh, vad ska man säga? Under vilken sten har Thand Ringqvist legat sedan hon lämnade politiken 2010? Och vad har hon gjort sedan hon återinträdde som riksdagsledamot 2022? Spelat luffarschack?

Man kan undra. Och dessvärre är det här också ett utmärkande drag hos Elisabeth Thand Ringqvist, att kontakten till verkligheten är och har varit svag. Det framkom allra mest i samband med Nuon-affären 2009 där hon var högst involverad som Maud Olofssons politiske sakkunnig. Affären har gått till historien som Sveriges sämsta med en förlust för svenska staten och skattebetalarna på över 50 miljarder kronor. Den exakta summan är fortfarande dold. Det var svenska staten, via Vattenfall, som köpte europeiska brunkolsverk men insåg kort därpå att det var både dumt och fult med tanke på hur dessa kraftverk smutsade ner och gav låg avkastning.

Flera interna tjänstemän och inhyrda konsulter försökte varna, men både Olofsson och Thand Ringqvist lät sig inte påverkas. Men det dröjde inte länge förrän de kom till insikt om misstaget. Stora delar av verksamheten avvecklades lika snabbt och förblindad som köpet genomfördes, och förlusterna blev enorma. Hade de väntat hade det blivit en vinst. Efteråt ville ingen kännas vid det dyrbara misstaget. En av dessa var Thand Ringqvist som inte ville minnas detaljerna och som inte ville komma till KU för förhör – hon hade gått vidare, meddelade hon. Att de hade blivit varnade av sina egna konsulter framkom först långt senare.

Samma verklighetsfrånvaro i fråga om pengar visar Thand Ringqvist igen, när året är 2025. Nu skryter hon om att hon bara tar ut drygt 160 000 kr i månadslön. Betydligt mindre än hennes företrädare Anna-Karin Hatt. Lite förmätet förklarar hon det med att ”sån jag är”.

Ja, sån är hon som hoppas och tror att året fortfarande är 2010 eller 2014, och att SD ska stoppas. Nu vill hon göra det med en kopp kaffe ihop med Magdalena Andersson där de förutom att hata SD, även ska prata om ”hur jobben ska skapas”. Samma sak vill hon göra med Ulf Kristersson. Med kaffekopp ska de prata illa om Åkesson och hans parti och sen ska de snacka om hur Kristersson ska ”få ned utsläppen”. Alltså, inte det omvända, som om man är borgerlig politiker – vilket dessa centerpartister så hycklande försöker beskriva sig som – borde vara det mest naturliga. Andersson vill skapa fler jobb genom statliga penningpumpar och subventioner à la Sovjet, vilket alla som varit med ett tag vet är dömt att misslyckas. Kristersson har en del svagheter, men har åtminstone insikten om vad som krävs för att skapa tillväxt och därmed också fler jobb, och det är minskad statlig kontroll och dominans. Men denna grundläggande distinktion mellan vänster och höger tycks inte Thand Ringqvist ha koll på.

Eller så är det bara ett fortsatt hycklande från Centerpartiet. Ett hycklande för att vara ”god”. Att påstå sig vara något, och sen agera tvärtom. Det funkade förr. När internet inte fanns. Men nu är folket mer upplyst, då blir det bara löjligt.

Vi får säga som Annie Lööf gjorde när hon ville tysta sina meningsmotståndare: Kryp tillbaka under din sten. Ett arrogant sätt att möta motståndet på, kan tyckas. Men den här gången passar det in. Centerpartiet bör inför valet 2026 lämna walkover. Gå tillbaka till ritbordet. Läsa på sina gamla dokument och ifrågasätta vilka de är. Att gå till val, igen, med endast ett enda budskap, att ett annat parti ska bort, gör varken världen renare eller skapar några svenska jobb. Centerpartiet har spelat ut sin roll.

So long, Centerpartiet!