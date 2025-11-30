SVT:s patetiska attack på Riks

”Nu till SVT:s avslöjande om att en profil på mediekanalen Riks medverkar i rysk statspropaganda.” Så inleder SVT Aktuellt sitt inslag om ”Scarlett Karoleva”. Wow! En riktig spionskandal! Nu är det bevisat – rysk infiltration av svensk högermedia! Riks och dess ägare Jacob Hagnell – min arbetsgivare – stöttar Putin! Eller?

Nej. Händelsen (icke-händelsen?) är som följer: En moldaviska vid namn Scarlett Karoleva har figurerat i ”Riks Europe”, en mediesatsning av ägarna bakom svenska Riks inför EU-valet 2024. Karoleva var aldrig anställd, men som frilansare levererade hon ett hundratal klipp för kanalen. När Riks Europe lades på is – av det enkla skälet att det var för få som tittade – avslutades även samarbetet med Karoleva i oktober 2025. Några veckor senare var hon med i ett debattprogram i statskontrollerade Russia Today. Där kritiserade hon att EU motsätter sig vapenvila och förhandling i Ukraina.

Okej – men vad hände mer? När kommer vi till poängen? Ledsen. Det var allt. På riktigt. SVT har kokat så mycket soppa på denna spik att man kunnat förpläga ett helt regemente, och av denna fjäder har man inte bara kunnat göra en höna, utan en hel struts.

Visst är Russia Today ett putinistiskt propagandainstrument, på samma sätt som SVT är ett vänsterliberalt dito. Nog ska man tänka efter innan man medverkar där – man har ju fått inbjudan av ett skäl. Samtidigt är det inget konstigt att man tackar ja om man faktiskt får inbjudan, precis som många högerpersoner här i Sverige gör när SVT ringer.

Och Karolevas påstående att EU motsätter sig vapenvila och förhandling i Ukraina? Helt sant! En sådan vapenvila skulle ju ske på Putins villkor. Jag som Ukrainavän motsätter mig också en sådan vapenvila. Visst har Karoleva en defaitistisk syn på kriget som jag anser både skadlig och felaktig, men det är samtidigt en legitim åsikt. För övrigt ska Karoleva ha varit missnöjd med att Russia Today felciterat och fulklippt hennes medverkan.

SVT:s reportage framförs med ”Uppdrag granskning-estetiken”, alltså dramatisk musik, klippning, grafik och en insinuerande berättarröst. En stor sak görs av att Scarlett Karoleva egentligen heter Bihar Polesciuc. Detta avslöjar man genom att googla lite och sedan kontakta en ”moldavisk grävande reporter”, som jag misstänker också googlade lite. Karoleva/Polesciuc verkar inte ha haft KGB:s bästa täckmantel genom tiderna.

Notera att det inte handlar om att Karoleva arbetat (eller ens frilansat) för både Riks och Russia Today samtidigt. Inte heller handlar det om att Riks anställt någon från Russia Today, vilket påståtts. Det handlar alltså om att en person som tidigare frilansat för Riks varit med i ett ryskt debattprogram. En gång.

För övrigt har jag själv frilansat för Riks Kultur, och Samtiden har samma ägare som Riks, Jacob Hagnell. Förhoppningsvis betyder det att han får ta skulden för allt jag någonsin kommer att hitta på i framtiden. Om jag får, säg, parkeringsböter ska jag testa att skicka dem till honom. Kanske kan jag till och med övertyga SVT om att vi är samma person, eftersom vi delar förnamn.

(Dessutom ser jag att även Jacob Hagnell medverkat i SVT! Det kan bara betyda en sak – han är vänsterliberal infiltratör av svensk högermedia!).

Naturligtvis inser reportrarna på SVT att deras inslag är tunnare än en vänsterislamists respekt för sina hbtq-allierade. Estetiken får ersätta innehållet. Frågan är varför man gjort inslaget just nu.

Jag tror att det har med Socialdemokraternas trollfabrik att göra. Det gäller att flytta tillbaka uppmärksamhet dit den här hemma: Högern, Sverigedemokraterna och Riks. Nu kan man också ducka kritik om att man ignorerar Henrik Jönssons mediesatsning med att man ”visst granskar alternativmedia!”.

Detta följer ett mönster vi sett på senare tid. När civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin trakasserats av Palestinaaktivister drog man fram ett gammalt klipp på hur Jessica Stegrud och Nick Alinia (påstods) bete sig illa i tunnelbanan. När anklagelserna om antisemitismen i Vänsterpartiet stormade så drog man igång Forssell-affären. Det gäller att blåsa upp det lilla man har för att distrahera.

Det är inte bara Russia Today som är ett propagandainstrument.

Jakob Sjölander

