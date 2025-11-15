SVT:s fulklippning av Trumps tal får internationell spridning

Nu får SVT:s fulklippning internationell spridning via TikTok och X, där konton rapporterar att både SVT och Norges motsvarighet NRK gjorde liknande manipuleringar av Trumps tal som BBC gjorde. Budskapet var detsamma, att det var Donald Trump som uppmanade till den våldsamma stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Ett av dessa konton har över 4,5 miljoner följare och efter bara ett halvt dygn har klippet fått 800 000 visningar. Det måste vara ett nytt publikrekord för SVT. De får nog backa tillbaka till 70-talet för att hitta bättre tittarsiffror.

Det var Kvartal som uppmärksammade SVT:s fulklippning. SVT försvarade det med att man gjorde det som en ”införpublicering” – ett SVT-påhitteord som inte finns med i Svenska Akademins ordlista. Men nu har det korrigerats, kanske som en så kallad ”efterpåkommenpublicering”, med svarta paus-rutor så att tittarna ska förstå att SVT försökte få det till att Trump uppmanade till våld men ändå inte gjorde det…

I SVT:s fulklippning presenteras Trumps tal med följande ord: ”Valfuskanklagelserna pågick i månader tills allt kulminerade i upplopp.” Därefter får man höra och se Donald Trump tala, och där han i direkt följd säger att tillsammans ska de gå till Kapitolium, och där ska de slåss, ”fight like hell”, och om de inte slåss förlorar de sitt land. Tittar man på klippet är det glasklart att Trump uppmanade till våld. Det råder ingen tvekan om det. Men sanningen är att han inte sa dessa ord i direkt följd, utan att hans uppmaning till att de skulle slåss handlade om att de skulle kämpa för att vinna tillbaka makten. Trump tydliggjorde även på X, som då hette Twitter, att samlingen vid Kapitolium skulle ske fredligt. Men eftersom han blev avstängd av det då politiserade Twitter, försvann dessa inlägg.

Peter Wennblad, ledarskribent på det bidragsstinna Svenska Dagbladet (med över 30 miljoner i statligt presstöd/år) blir mäkta upprörd över avslöjandet. Inte över SVT:s fulklippning, utan över Kvartals avslöjande. På X skriver han: ”Den smygande Bulletiniseringen av Kvartal kanske är kommersiellt framgångsrik, men ger känslan att de stundom underskattar sin publik. Köttben till driftstyrda högerhundar istället för fiberkost till tänkande människor.” Varför Wennblad använder sig av uttrycket ”Bulletinisering” beror på att skribenten som gjorde avslöjandet arbetade tidigare på Bulletin.

Förutom att SvD:s ledarskribent framställer sig som både förmäten och pompös, anar man en stor portion avundsjuka. Med rätta. Att det proppmätta Svenska Dagbladet inte uppmärksammade skandalen borde föranleda en kris på tidningens redaktion. För vad är egentligen SvD:s roll? Jo, att granska makten. SVT har enorm makt över Sverige och svenska folket. Den borde SvD granska varje dag. Här missade man uppenbarligen något väsentligt. Och istället för att föra bollen vidare, att också fördjupa sig i vad SVT har gjort – det finns ju mängder av SVT- och SR-publiceringar att granska – kastar de skit på dem som gör jobbet som SvD borde göra.

BBC har bett om ursäkt till Trump. Men Trump har sagt att han ändå ämnar stämma BBC på 1 miljard dollar. Skulle en liknande stämning nå SVT – vilket inte är otroligt med tanke på den internationella uppmärksamhet som SVT:s felaktiga redigering har fått, inte minst i brittisk media där man ifrågasätter när Trump kommer att ställa krav mot SVT – motsvarar det hela kanalens budget. Då är det tack och hej för Anne Lagercrantz och hennes gäng. Kanske lite trist att bli av med några roliga program och serier, men deras nyhetsprogram är det få som kommer att sakna. Förutom då, Svenska Dagbladet och några av deras ledarskribenter. De verkar vara mer besvärade av konkurrens än korrekt journalistik.