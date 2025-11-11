Sossarna letar drev och skandaler – men är alltid värst själva

Socialdemokraterna söker med ljus och lykta efter skandaler. De gräver och gräver, letar och letar efter något som kan fälla regeringen och SD. Men varje gång de tror sig ha hittat den avgörande dolkstöten visar det sig att de själva är, eller har varit, värre. Mycket värre.

Trollfabriken: Den senaste i raden är hetsen kring ”trollfabriken”. Youtubekanalen Riks har länge retat gallfeber på Socialdemokraterna och vänsterklägget. ”Riks är ett hot mot demokratin!” har de vrålat. Sedan avslöjas det att S själva trollar via AiP Media, med resurser och ingångar som får Riks att framstå som amatörer. Sveriges största tidning, DN, ägs av mediebidragsjätten Bonnier som håller sig nära S eftersom S är det partiet som alltid värnat presstöden, gjorde tillsammans med S nyligen ett reportage om hur arbetslösheten bland unga förvärrats under nuvarande regering. Personen som skulle illustrera denna arbetslöshet var anställd på sosseägda AiP Media, men det framkom först inte. Tala om trollfabrik.

Harpsund: Statsministerns dotters studentträff på Harpsund var en liknande händelse. S-topparna rasade över hur Kristersson utnyttjade sina förmåner. Hur kunde han låta dottern ha fest på Harpsund? Men så helt plötsligt dog skandalen. Det hade blivit uppenbart att sossefesterna på Harpsund har avlöst varandra i decennier. Till och med Håkan Juholt, fd S-partiledare och numera folkkär i SVT:s Spelet, fick nog och sa åt sina forna partikompisar att det fick vara slut på tramset.

Somalia: Somaliaskandalen fick också hastigt slut. När regeringen aviserade att biståndet ska stoppas om Somalia vägrar ta emot sina egna medborgare var motståndet från vänstern enormt. Utpressning! Förfärligt! Upprörande! lät det. Men så dammades ett hemligt avtal från 2021 av. Där hade Löfven gjort exakt samma uppgörelse: 100 miljoner i bistånd mot att Somalia tar emot sina medborgare. Ridå.

Återvandring: Återvandringsbidraget har fått flera sossekommuner att oja sig. De vägrar underlätta för människor som vill återvända hem och till och med få pengar för resan. Att det var Olof Palme själv som kom på idén, det ignoreras elegant.

Pengar: Magdalena Anderssons angrepp på Ulf Kristersson när han sänkte inkomstskatten är kanske det mest upprörande. ”Hur mycket tjänar du på dina skattesänkningar?” har hon frågat statsministern om och om igen, med syfte att göra skandal av att människor får möjlighet att behålla mer av sina egna löner. Men att hon själv och hennes ministerkolleger aktivt sökte och fick fallskärmsersättningar när de blev bortröstade 2022, det är inget problem alls. Tydligen. Hon gick med dubbel lön, både som riksdagsledamot och mottog en frivillig avgångsersättning på över 2 miljoner kronor. När detta uppmärksammades i samband med att Andersson hånfullt kritiserade Kristersson för hans skattesänkningar tystnade hon i sin kritik.

Gravid minister: Klimatminister Romina Pourmokhtari skulle avgå för att hon var gravid, det tyckte fd S-utrikesminister Margot Wallström. Ja, samma Wallström som ville bli ihågkommen för sin feministiska utrikespolitik. Hyckleri på hög nivå.

Sossarnas dubbelmoral: Listan kan göras lång. Landerholm var slarvig med sitt jobb och sina papper. En av Magdalena Anderssons nära tjänsteman var minst lika slarvig. För att inte tala om Magdalena Anderssons hantering av sin städerska. Ygemans ministerslarv, där hela Sveriges infrastruktur annonserades ut öppet, glöms lätt bort. Det var en olyckshändelse, sa han. Alla mötesrum var uppbokade.

Det är ok när vi gör det, men skandal när andra gör det – det tycks vara Socialdemokraternas devis. Men det blir både kontraproduktivt och skadligt när regeringen tvingas lägga tid och energi på att bemöta Socialdemokraternas ständiga skandaliseringshunger istället för att fokusera på det viktiga regeringsarbetet. Att media okritiskt hakar på S drev gör att skadan blir dubbelt så stor, framförallt när alla vet att Socialdemokraterna absolut inte är några goda förebilder. Media borde hejda sig och inte blint låta sig ryckas med.