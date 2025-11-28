Säkerhetsbälten – frihetens lackmustest

Den ukrainske föraren stirrade med uppspärrade ögon när jag satte på mig säkerhetsbältet. Han sa inget, och började köra. Han ansåg sig uppenbarligen ha sett något märkligt, men bemötte det med tolerans. Ungefär som vi svenskar skulle göra om vi hamnade bredvid en man med lila hår, nätbrynja, läppstift och pumpskor. Lev och låt leva – en utmärkt livsfilosofi. Låt folk vara knasiga.

Även om det precis som i Sverige är olagligt att köra utan säkerhetsbälte i Ukraina ”glöms det ofta bort”. Bara 40 procent följer lagen enligt en undersökning från 2023. De flesta bältesanvändare är kvinnor – vi män är ju som bekant osårbara.

Jag fann bältestrotset uppfriskande. Inte på grund av att jag motsätter mig säkerhetsbälten, tvärtom så uppskattade jag dem extra mycket på de dåliga ukrainska vägarna med deras vilda förare. I runda tal halverar bälten risken för skada eller död vid olycka.

Det jag fann uppfriskande var att ukrainarna struntade i statistiken, i faran, i lagen och till och med i sunt förnuft, och gjorde vad de själva ville. Det är samma envishet och självrådighet som har tillåtit dem att stå emot den ryska invasionen. Visst är bältestrotset inte rationell, men det finns andra värden än rationalitet. Det jag gillar är inte att de vägrar att använda säkerhetsbälten – det jag gillar är de karaktärsdrag som får dem att vägra att använda säkerhetsbälten.

Frihet är – och måste vara – rätten att göra fel. Om frihet bara är rätten att göra rätt, alltså att göra vad andra tycker är rätt, så är det inte frihet. Detta förklarar varför tolerans är frihetens dygd, då frihet kräver att man accepterar andras val även om man anser dem felaktiga.

Mänskligheten är sådan att vi alltid kommer ha olika åsikter om saker och ting, och frihet innebär att folk både tillåts ha och följa dessa åsikter. Friheten ärkefiende är det sataniska högmod som kommer sig av övertygelsen om att just vi har rätt – ett högmod som kan vara lika farligt även om vi faktiskt har rätt.

Detta gör bälteslagar till ett lackmustest för friheten. De visar vad vi verkligen tycker om tolerans och folks möjlighet att leva (och dö) som de själva vill. Kan vi tolerera att folk tar det (felaktiga) beslutet att inte använda säkerhetsbälte? Om svaret är ”nej” så avslöjar vi hur lite respekt vi har för andras frihet. Om vi inte kan tillåta våra medmänniskor ens denna lilla dumhet är det inte mycket vi kan tillåta dem. Det blir då svårt att motivera varför vi ska tillåta långt, långt farligare saker, såsom yttrandefrihet, näringsfrihet, mötesfrihet och rösträtt. Säkerhetsbälten är en småsak – men om vi inte har frihet ens i det lilla lär vi inte heller ha det i det stora.

Säkerhetsbälten är en utmärkt uppfinning. Se till att använda dem. Men respektera dem som gör ett annat val.

Jakob Sjölander

