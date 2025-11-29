Så flyr Magdalena Andersson från ansvar

De stora socialdemokratiska kriser som partiledaren Magdalena Andersson haft att hantera visar alla på samma beteende. Först gömmer hon sig, sen försvarar hon partiet och sen flyr hon från kraschen. Här är en sammanfattning.

Jamal El-Haj – försvar och avfärdande av kritik

I SVT:s Agenda efter El-Hajs deltagande på den omstridda Palestinakonferensen i Malmö säger Magdalena Andersson:

”Man kan diskutera om vi tagit rätt beslut eller inte. Men självklart kommer han att vara kvar i partiet.” Hon säger i samma sammanhang att det inte råder någon tvekan om att han tagit avstånd från Hamas.

Efter Hamas attack den 7 oktober 2023 försvarade hon El-Haj offentligt: ”Han har ägnat sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas.”

I partiledardebatten i riksdagen, när Ulf Kristersson talar om ”terrorromantik” inom Socialdemokraterna säger Magdalena Andersson: ”Ulf Kristersson, anklagar du Jamal El-Haj för att vara en terrorromantiker? … Du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas, det är en fruktansvärd anklagelse.”

Magdalena Andersson både försvarar Jamal El-Haj och förminskar sakfrågan kring konferensen och hans kontakter. Sen tvingades El-Haj bort och han blev partiets första vilde i riksdagen.

Botkyrka – avfärdar gängkopplingar och talar om ”rykten”

Gällande den mycket allvarliga gängkriminella infiltrationen av partiet och arbetarrörelsen i Botkyrka agerar Magdalena Andersson omdömeslöst.

På TT:s fråga om hon oroas av uppgifterna svarar Magdalena Andersson: ”Det har funnits sådana rykten men det har inte funnits några belägg för detta. Är det så att någon sitter på information om att det skulle finnas kopplingar till gängkriminalitet så uppmanar jag dem att omedelbart kontakta partiet.”

Detta har senare, när åtal och uteslutningar bekräftat gängkopplingar, lyfts fram som exempel på att hon avfärdade problemen som just ”rykten”.

Partilotterierna / Kombilotteriet – kritik och ansvarsflykt

När Magdalena Andersson till slut tvingades kommentera avslöjandena om aggressiv försäljning mot äldre sa hon:

”Det är inte lotterierna de ogillar, de ogillar att vi har en finansiering. Syftet är att försvåra vårt folkrörelsearbete.”

Även om Magdalena Andersson också, med kniven mot strupen, erkände att försäljningsmetoderna varit ohederliga tyder hennes uttalande på avsaknad av insikt hur allvarligt det som skett är.

Efter Magdalena Anderssons försvar kommer krisen

Om mönstret upprepar sig kan vi alltså förvänta oss följande gällande partiets trollkonton. Magdalena Andersson befinner sig nu, tillsammans med övriga partiledningen, i förnekelse. De gömmer sig och hoppas att detta ska blåsa över. Men de har också delvis börjat gå över till försvar. Häpnadsväckande nog ser man inga problem med beteendet som man i åratal anklagat andra för.

När Magdalena Andersson kommer ut till fullt försvar av trollkonton, fejkade dagstidningar och förment objektiva sajter som ska lura ungdomar, så vet vi att det är över. Då är partiet nära att ge upp. För Magdalena Andersson verkar alltid ta fel beslut. Hon försvarar det som inte kan försvaras.

Carl Eos är Senior Fellow vid Tankesmedjan Oikos