S trollfabrik – ett hot mot Sveriges säkerhet

Både BBC och SVT fulklippte Donald Trumps tal från den 6 januari 2021 på ett sätt som fick det att framstå som att Trump uppmanade sina anhängare att storma Kapitolium. Samma vilseledande budskap sprids fortfarande via Socialdemokraternas omdiskuterade trollfabrik, AiP Media. På en av deras sidor, Politikkollen* – som presenterar sig som ”ett digitalt uppslagsverk för dig som vill veta mer om politik” – beskrivs Donald Trump som ytterst ansvarig för stormningen av Kapitolium.

Under textavsnittet som handlar om Donald Trump finns till och med rubriken ”Försök till statskupp 2021”. I texten anges att det är han som har sagt till sina supportrar att storma Kapitolium. På en annan sida med rubriken ”Stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021” återupprepas budskapet: Trump uppmanade till att ”slåss utav bara helvete”. Vidare skriver Politikkollen att detta ledde till ”fem dödsfall och 100 skadade poliser” – underförstått att Trump är den skyldige till att människor både dog och skadades. Detta ledde, enligt Politikkollen, till att Donald Trump ställdes inför ”riksrätt”.

Vad som inte sägs på Socialdemokraternas Politikkollen är att riksrätt är en politisk process, inte juridisk, och för en fällande dom krävs det en 2/3-majoritet. Röstsiffrorna för en fällande dom var inte ens i närheten av det. Men den viktiga detaljen vill inte Socialdemokraternas Politikkollen förmedla.

För övrigt är tonen rakt igenom negativ när Donald Trump beskrivs. Han är kontroversiell, han bryter ”mot etablerade normer”, han skapar kraftiga ”kontroverser”, han polariserar, provocerar och skapar splittring, samt att han undergräver ”demokratiska institutioner”. Dessutom, skriver Socialdemokraternas Politikkollen, har Trump fått ”omfattande kritik både nationellt och internationellt” genom att han har ”spridit felaktig information” och att han underblåser ”konflikter”.

Detta kan man ju alldeles såklart få tycka. Men vem är det egentligen som är avsändaren här? Jo, ingen mindre än Magdalena Andersson som gör anspråk på att bli Sveriges nästa statsminister. Hur bra är det för Sverige att vi har en statsministerkandidat, som öppet tillstår att Socialdemokraternas AiP Media driver dessa sociala konton, och som de facto inte räds för att sätta svart på vitt sin aversion gentemot USA:s president?

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg vem och vad USA är. USA är Sveriges viktigaste säkerhetspartner och garanterar genom NATO svenskt försvar mot framförallt Ryssland – utan amerikansk militär kapacitet skulle svensk säkerhet vara fundamentalt hotad. Även ekonomiskt är USA en av Sveriges största handelspartners med handel för cirka 150 miljarder SEK årligen. Amerikanska investeringar är avgörande för svensk industri och innovation. Svenska storföretag som t.ex. Volvo, Ericsson och Spotify är starkt beroende av den amerikanska marknaden för sin tillväxt. USA:s ekonomiska politik påverkar direkt svenska räntor, börser och arbetsmarknad genom finansmarknadernas sammankoppling. Förändringar i amerikansk utrikes- eller handelspolitik får därför omedelbara och stora konsekvenser för både svensk säkerhet och välstånd, vilket gör USA till Sveriges viktigaste icke-europeiska partner.

Om Magdalena Andersson vill värna om Sverige och Sveriges framtid, bör hon och hennes AiP Media snarast gå in och radera de hatiska Trump-texterna. Visst behöver man inte gilla alla, men att öppet ljuga och kritisera den man är starkt beroende av är direkt korkat – för att inte säga farligt.

___

*Politikkollen beskriver sig själva som ”ett digitalt uppslagsverk för dig som vill veta mer om politik, om ideologi eller om människorna som styr Sverige och världen”. De hävdar att de är ”redaktionellt oberoende” trots att slagsidan åt vänster – åt de som betalar – är slående. Sidan drivs av ”mediebolaget AiP Media Produktion AB, som i sin tur ägs av Socialdemokraterna”, står det. Men att Aip Media har samma postadress som Socialdemokraterna och dess högkvarter, på Sveavägen 68 i Stockholm, framkommer inte på sidan.