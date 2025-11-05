S dolda vallöften

Socialdemokraterna kommer att gå till val med många löften, alla med den gemensamma nämnaren att alla, framförallt de som inte jobbar, ska ha mer. De som jobbar och sliter ska dela med sig mer av sina löner än vad de redan gör, för att de som inte jobbar ska få mer pengar i plånboken. Det motiverar Socialdemokraterna som ”rättvist”.

Men bakom fasaden med glättiga bidragshöjningar och statliga allmosor döljer sig en rad vallöften som i längden kommer att stå Sverige och svenskarna dyrt. Sammantaget bygger dessa dolda vallöften på att göra svenskarna färre till antalet, fattigare, med mindre att säga till om och mindre upplysta, och framförallt säkra Socialdemokraternas makt på obestämd tid.

Magdalena Andersson och hennes parti har i det tysta utlovat:

MAKTGREPPET:

Öka befolkningen med ökad invandring. Samarbetspartierna (C, MP och V) har tagit på sig rollen att bära fram budskapet. Socialdemokraterna försöker ligga lågt, men tjänar massor på den politiken. Göra svenskarna till minoritet i sitt eget land (en direkt konsekvens av punkt 1). Socialdemokraterna har här ett pikant egenintresse: Ju färre svenskar, desto mer ökar chanserna för det socialdemokratiska partiet att växa. Invandrare tenderar att rösta rött, oftast på S. Utan alla nya svenska medborgarskap som har delats ut under de senaste decennierna hade S idag varit ett 15-, max 20-procentparti. Cementera makten genom ny lagstiftning:

a. Försvåra grundlagsändringar genom krav på 2/3-majoritet vid det andra beslutsfattandet. Med sina 33 % kan S då permanent blockera att t ex medborgarskap återkallas. Nya medborgare röstar oftast S, och partiet vill värna om varje röst. Det är en principfråga för partiet att skydda sin väljarbas.



b. Tvinga kommuner att bygga billiga hyresrätter där bidragsförsörjande, S-röstande, invånare kan flytta in. På så sätt kan S erövra makten i alla Sveriges 290 kommuner. Kritiker kallar idén tvångsblandning, en benämning S av förklarliga skäl motsätter sig.



c. Tills tvångsblandningen är på plats; svenska barn ska bussas som (s)tatens viktigaste integrationsverktyg. ”Solidaritet” är ordet som alla svenska barn tidigt kommer att få lära sig.

TANKEKONTROLL:

Propaganda via statsmedia. Public service ska få utökade resurser och tydligare uppdrag att förmedla ett nytt synsätt på integration: Det är svenskarna som ska integreras, inte invandrarna, vilket också är den givna lösningen när svenskarna är i minoritet. Öka presstödet för att stärka banden mellan media och statsmakten samt kväva kritiska röster. Censur på internet. Nätpoliser ska tillsättas, är Magdalena Anderssons senaste förslag. Inspirationen är hämtad från England, där 30 personer arresteras dagligen för att de har kritiserat socialister och islamister på nätet. Under falsk flagg motiverar S censuren med att ”barnen måste skyddas”.

FATTIGDOMSPROJEKTET:

El ska vara en lyxvara. Alla planer på nya eller bibehållna kärnkraftverk ska skrinläggas, en garanti från S regeringspartners MP och V. Bil ska också vara en lyxvara. Endast de mest förmögna ska ha råd att tanka. MP:s löfte om att bensin- och dieselpriserna ska höjas till nivåer likt förra mandatperioden, minst 30 kronor/liter, kommer S att tiga stilla om. Här kommer klimatskäl att användas som argument. Skolan ska försämras. Anders Ygeman utlovas bli utbildningsminister. Med tvåårig social gymnasieutbildning och mediokra betyg som bakgrund kommer han att sänka den svenska skolan till den nivå han själv är bekant med. Skolorna ska bli lika, lika dåliga. Socialistiskt tänkande (kan sammanfattas som woke) kommer att prioriteras framför kunskapsinlärning. Meritokrati kommer att marknadsföras som något fult och farligt. Säkra ett permanent underklassamhälle. Genom att kombinera försämrad utbildning med massiv lågkvalificerad invandring skapas en permanent underklass, fattig, beroende av bidrag och lojal mot systemet som försörjer dem. Förutom att dessa utgör en stabil väljarbas för Socialdemokraterna innebär det också att S kan återinföra klasskampsdebatten på den politiska agendan. S dolda vallöfte är att skapa gigantiska samhällsproblem som har den bisarra poängen att de rättfärdigar partiets existens.

Om allt detta kommer S att hålla tyst. De hundratusentals bidragsförsörjande kommer att rösta med plånboken. Det är garanterat. Men alla andra som tidigare lagt sin röst på S, de som faktiskt jobbar och betalar, måste nu ställa sig frågan: Är det här verkligen det Sverige ni vill ha? Politiker som enbart jobbar för sin egen vinnings skull och struntar i vad som är bäst för Sverige och svenskarna? Bara det, vilket framkom med all tydlighet under förra mandatperioden, att socialdemokrater känner större empati för förövarna än för brottsoffren – det om något borde vara skäl nog att aldrig mer lägga sin röst på Socialdemokraterna.