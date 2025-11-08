Linn Johansson: Miljöpartiet – stolta miljömuppar

Miljöpartiet är idag ett utpräglat storstadsparti. Antingen har de dålig förståelse för vilka konsekvenser deras politik får på landsbygden, eller så bryr de sig inte. Detta skriver Linn Johansson Leinonen.

Daniel Helldén (MP) gästade Aftonbladets ”My och makten” under fredagen, där Miljöpartiets miljöpolitik diskuterades med bensinpriset och den gröna omställningen som del av fokuset. Det var en lika intressant jargong som vanligt, kan jag säga. Ni förstår, Helldén vill ta tillbaka ordet ”miljömupp” och få det att klanga som något positivt där de kan ses som någon slags miljöhjältar som räddar planeten (enligt min egen tolkning). Men kan det verkligen bli så positivt som han hoppas på?

Herr Helldén lovar guld och gröna skogar med det där kortet de pratar om för kollektivtrafiken. Ja, jag vet, jag är en dålig opinionsbildare som inte håller koll på vad Miljöpartiet kallar deras många experimentprojekt. Kort beskrivet så vill de att man ska kunna betala 500 SEK i månaden för att kunna åka kollektivt i hela landet. Det som gör det lite komiskt är att han själv är född i Luleå, men förstår inte hur detta inte på något sätt gynnar Norrland eller landsbygden. Samtidigt ska alla som inte kan åka kollektivt köra elbil, och bensinpriset ska såklart bli dyrare.

Jag skulle gärna fråga honom hur han tänker där. Är man fattig ska man åka kollektivt anser de, och är man rik kan man köra sin Tesla till jobbet. Men fattiga i Norrland då? Ska de ta kossan till jobbet? Ni ser, där jag bor finns det flertalet grannbyar som har en buss om dagen som invånarna kan välja att ta in till stadskärnan, om man ens jobbar där.

En annan aspekt är matpriserna, som de röd/gröna redan idag klagar på. Då ska det bli att köra eltraktorer och lastbilar på el alltså? Bönderna går redan på knäna, så de ska börja köpa sig en eltraktor för över två miljoner kronor? Det är en ologisk investering. Sen om man ser till de populära modellerna av eltraktorer så har de cirka fem timmars körtid på en laddning. Matpriserna skulle ju skjuta upp i skyarna!

Vidare säger Helldén att han är emot kärnkraften för att den tydligen inte behövs. Ungefär där började jag undra om jag hörde rätt och fick spola tillbaka, men rätt hörde jag. Han menar att förnybar energi är billigare och säkrare, och att vi inte behöver dyr och farlig kärnkraft eftersom en minoritet av världens energi kommer från den källan. Det kanske är sant, det vet jag inte, men en hel del kommer istället från kol, vilket i mina öron låter som ett betydligt sämre alternativ. Vindkraft är ineffektivt och mycket av energin den producerar slösas, samt att det såklart inte alltid blåser. Solkraft är säkert bra, men om man tänker på att det är vinter i norra delarna av landet omkring åtta månader av året så känns det inte rimligt heller. Vattenkraft har vi mycket av i norr, men hur mycket elen kostar med vattenkraft är ytterst oberäkneligt. Hur hade de väntat sig att kunna göra en grön omställning som baserar sig på el om vi endast kan producera el under rätt väderförhållanden?

Jag börjar fundera på om Daniel Helldén kläcktes ur ett ägg, för han är något av en hönshjärna.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

